Actividad del comercio crece a paso firme en septiembre, mientras que la producción industrial anota alza acotada
En el noveno mes del año, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) anotó su mejor registro desde abril de 2022.
Noticias destacadas
El comercio anotó un importante resultado en septiembre.
El Índice de Actividad del Comercio (IAC) presentó una variación interanual de 9,3% en el noveno mes del año, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El resultado fue incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen. Este es su mejor registro desde abril de 2022 (12,6%).
La división mayorista registró un crecimiento de 12,8% respecto a septiembre de 2024, como consecuencia, principalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.
La división minorista, en tanto, creció un 4,4% en 12 meses debido, fundamentalmente, a la contribución de venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados.
Por su parte, la división automotriz presentó un incremento interanual de 17,8%, gracias al aporte de venta de vehículos automotores.
El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP), por otro lado, presentó una caída de 2,8% en 12 meses, y el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) registró un alza de 0,2% anual.
Revés de la minería
Septiembre también dejó un alza de 1,5% en el Índice de Producción Industrial (IPI).
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 5% en 12 meses, explicado, en gran medida, por el alza interanual de 13,0% en elaboración de productos alimenticios.
El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, creció un 1% respecto de septiembre del año pasado, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos en su actividad, destacando electricidad, que se incrementó 1,1%.
El Índice de Producción Minera (IPMin), a su vez, registró una disminución de 1,8%, como consecuencia de la menor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen, destacando la minería metálica con una disminución de 3,5%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete