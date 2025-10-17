¿Buscas práctica profesional? Banco Central abre las puertas a alumnos de ingeniería, economía, ciencias sociales y administración
El proceso se extiende hasta el 2 de noviembre y pueden participar estudiantes de todas las regiones del país,
Entre este viernes y el 2 de noviembre estudiantes de carreras técnicas o profesionales, de todas las regiones del país, podrán postular al programa “Tu práctica es Central 2026”.
Según un comunicado de la entidad, el objetivo es atraer y comprometer a los mejores talentos jóvenes a desplegar su máximo potencial en el desarrollo de sus prácticas profesionales, en una experiencia de aprendizaje de excelencia y colaboración.
El proceso está dirigido a alumnos de Ciencias de Ingeniería, Economía y Negocios, Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y Administración.
Los requisitos para postular es que la práctica sea obligatoria según los planes de estudios, y que las carreras correspondan a especialidades relacionadas con las funciones propias del banco, además debe ser alumno/a regular de la carrera (no estar titulado) y contar con cobertura del seguro escolar entregado por la casa de estudios.
Los estudiantes podrán hacer su práctica intermedia o profesional, de acuerdo con el tiempo requerido por su universidad o instituto (máximo seis meses), y además la pueden realizar en modalidad full-time o part-time (en caso de que necesiten continuar con sus ramos en paralelo) y recibirán una asignación económica mensual, entre otros beneficios.
Al momento de postular, el estudiante debe completar todos los campos y adjuntar su Currículum Vitae actualizado en formato PDF a través del sitio web oficial del Central o a través del anuncio del ente emisor en Linkedin.
En caso de que exista un buen ajuste entre los antecedentes del postulante y los cupos de práctica disponibles en el banco, se llamará para entrevistas con la gerencia de Personas y con el área donde el postulante desarrollaría sus labores.
