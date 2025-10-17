Click acá para ir directamente al contenido
¿Buscas práctica profesional? Banco Central abre las puertas a alumnos de ingeniería, economía, ciencias sociales y administración

El proceso se extiende hasta el 2 de noviembre y pueden participar estudiantes de todas las regiones del país,

Por: Diario Financiero

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 13:40 hrs.

Banco Central Economistas trabajo empleo empleadores
