Cifras de actividad del INE: Comercio crece en julio pero la minería se contrae

El Índice de Actividad del Comercio (IAC) registró un alza de 6,5% anual en el séptimo mes del año, mientras que el Índice de Producción Industrial (IPI) anotó un aumento de 1%.

El comercio sigue acumulando alzas.

Un aumento interanual de 6,5% anotó en julio el Índice de Actividad del Comercio (IAC), según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La división mayorista registró un crecimiento de 7,6% respecto de julio de 2024, como consecuencia principalmente del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

La división minorista, en tanto, anotó un incremento en 12 meses de 5,8%, gracias a la venta al por menor por correo y por internet.

Por su parte, la división automotriz presentó un alza interanual de 4,9%, impulsada por la venta de vehículos automotores.

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) mostró un crecimiento de 2,8% interanual, y el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) registró un alza de 14,7% en 12 meses.

La minería retrocede

Por otro lado, el Índice de Producción Industrial (IPI) anotó un aumento de 1% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 2,7% en 12 meses, explicado en gran medida por el crecimiento interanual de 3,5% en la elaboración de productos alimenticios.

El Índice de Producción Minera (IPMin), a su vez, presentó una disminución de 0,9% como consecuencia de la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando la minería metálica.

El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, creció 0,9% respecto de julio de 2024, debido a una mayor actividad registrada en gas.