Claudio Sapelli, investigador de Faro UDD: “No puede ser que las tasas de pobreza en los niños ahora tengan un gap aún más grande con el resto de las edades”

El economista analiza los resultados de la Casen 2024 y entrega sus perspectivas para las políticas públicas que se deberían implementar para hacerse cargo de la pobreza.

Los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 han dado de qué hablar. Por un lado, el 17,3% de la población vive bajo la línea de pobreza por ingresos, una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto a 2022. Pero el sondeo tiene bemoles.

Una cosa que el investigador de Faro UDD, Claudio Sapelli, nota al mirar los datos es que hay dos historias en términos de crecimiento de los ingresos: una entre el 2009 y el 2015, y otra a partir de 2015.

Desde el 2009 al 2015 los ingresos crecen un 23%. Después, entre el 2015 y el 2024, los ingresos crecen sólo un 10%. “Hay una historia que varios hemos hablado, de un quiebre en las tendencias de Chile. En torno a 2014 hay un quiebre en el crecimiento de los salarios, un quiebre en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”, plantea.

“Lo distinto es que el ingreso monetario en ese segundo período se desvía un poco del resto de los ingresos. Crece más porque las transferencias crecen un 130%, o sea, más que duplican”, continúa.

“Lo que preocupa acá es que si bien la tasa de pobreza ha caído, la tasa de dependencia de los pobres respecto de las transferencias aumentó significativamente”, declara el economista.

“La política social tiene el objetivo de que si alguien tiene pocos ingresos o sus ingresos caen, suplir esos ingresos. Eso está bien. Eso podría ser lo que está pasando. Pero otra podría ser la realidad, y es que a aquellos que les das las transferencias, una vez que se las das, dicen estoy bien así. Entonces las transferencias, por un mal diseño, hacen que las personas decidan que no van a tratar de conseguir pega o mejorar su pega”, explica con preocupación.

Otro foco del doctor en economía de la Universidad de Chicago tras los resultados de la encuesta está en la población infantil. “No puede ser que las tasas de pobreza en los niños ahora tengan un gap aún más grande con el resto de las edades. Me parece una tendencia inaceptable y preocupante”, dice.

“Un mercado de trabajo más dinámico sin duda permitiría abrirle más oportunidades a todo el mundo y a estas personas en particular”.

- ¿En qué pie queda el país luego de las cifras de la Casen 2024?

- El hecho de que los ingresos autónomos del decil uno han caído muy fuertemente, eso debiera llevar a una preocupación de primer orden, porque algo nos dice de que el mercado del trabajo está funcionando mal.

Y bueno, ya sabemos que el mercado del trabajo todavía no se recupera post pandemia, seguimos al debe en nivel de empleo. Pero acá se ve que está afectando el nivel de vida de gente vulnerable.

- ¿Qué medidas habría que tomar para hacer frente al tema de los subsidios?

- Un mercado del trabajo más dinámico sin duda permitiría abrirle más oportunidades a todo el mundo y a estas personas en particular. La falta de dinamismo del mercado del trabajo es un tema preocupante. Lo ha sido durante todo el Gobierno.

Entonces, hay que preocuparse de tratar de diagnosticar en forma adecuada por qué está funcionando mal en el mercado de trabajo. Creo que hay cosas que hemos dicho y que hay que volver a mirar. El nivel del salario mínimo es uno de ellos, y puedo decir que creo que la negociación ramal no ayudaría en lo más mínimo en esto.

Y después está el diseño de la política social, que creo es un tema en el que Chile ha estado al debe desde hace mucho tiempo. Algo se ha hecho, pero al final no ha cambiado en la sustancia esta idea que viene desde que Chile era un país pobre de verdad, en el cual más de la mitad de Chile era pobre, y en esa época se decía ‘enfoquémonos en la pobreza extrema’, porque era un problema de primer orden, y el diagnóstico era que los pobres extremos son gente que no tiene las herramientas para salir de la pobreza. Por lo tanto, van a depender de la política social para siempre.

Y si yo hago que esta política sea blanco o negro, en el sentido que se la doy a personas con determinadas características y cuando esas características desaparecen, le quito los beneficios, no importa, porque esa gente va a ser pobre para siempre.

Ahora, la naturaleza de la pobreza es distinta. La gente es pobre algún tiempo, deja de ser pobre otro tiempo. Yo necesito una política social más flexible, que acompañe a la gente, que no sea blanco o negro.

- En ese sentido, ¿la focalización es clave para disminuir la pobreza?

- Mi respuesta es sí y no.

Sí, hay que focalizar en los pobres, tienen que ser el centro de la política social, sin duda, pero en esta idea que comentaba antes de que si yo tengo una cantidad de dinero que le destino a los pobres, $ 100 por decir una cifra, si esa persona pasa el límite entre ser pobre y no ser pobre, hoy por hoy se le quita un porcentaje importante de los beneficios. Entonces la persona pasa de recibir $ 100 a recibir $ 20. Por lo cual, la persona que conoce bien cómo funciona todo esto dice ‘no me conviene recibir ingresos adicionales que me convierten en no pobre’.

Entonces, la persona le dice al que lo quiere contratar ‘págueme en negro’, lo que genera toda una serie de problemas por sí mismos porque no reciben los beneficios de ser trabajador formal, etcétera.

La persona dice ‘sabe que no, para que a mí me convenga recibir una oferta formal, tengo que recibir un ingreso aún más grande, porque, fíjese, pierdo todos estos beneficios’. Yo no quiero enfrentar a la persona a ese dilema, me parece completamente desubicado.

¿Qué quiere decir quitarle eso a la política social? Bueno, quiere decir que cada vez que yo recibo más dinero se me quitan algunos beneficios, pero un porcentaje chiquitito, de tal manera que no sea desincentivo a la persona o a ser formal o a ganar más.

Y cómo los voy sacando de a poquito, quiere decir que gente que no es pobre va a seguir recibiendo beneficios, porque si al final yo tengo gente que es pobre, lo focalizo 100%, te genera este quiebre total: acá recibo $ 100, acá $ 0. Lo que yo planteo es que saquemos gradualmente los beneficios, lo cual quiere decir que parte de los beneficios van a la gente que no es pobre. Pero eso provee los incentivos adecuados para que esa gente se consolide y salga definitivamente de la pobreza. O sea, hay que focalizar, pero no tanto.

- ¿Y cree necesario perfeccionar el Registro Social de Hogares?

- Sí, sin dudas. No es fácil ese tema. De hecho, la forma de focalizar ha cambiado varias veces en los últimos años y diría que ninguna ha funcionado bien. En el Registro Social de Hogares, el problema que está habiendo, que es muy ostensible, es que las familias ocultan a los jefes de hogar. Entonces, si miras el Registro Social de Hogares y el Censo, dan números que no tienen nada que ver.

Esto no se resuelve a menos que se consoliden las bases de datos administrativas y se haga lo mínimo posible con declaración de las personas.

Nueva metodología

- ¿Qué le parecieron los cambios metodológicos que se implementaron?

- Ha habido cambios metodológicos importantes y una cosa que no me cierra es que la tasa de pobreza por ingresos y la tasa de pobreza multidimensional ahora son iguales: 17,3% y 17,7%. Antes no era así. Antes la tasa de pobreza multidimensional era como tres veces la tasa de pobreza por ingresos.

Yo diría lo siguiente: tú identificas un hogar que tiene problemas de ingresos. Yo apostaría a que ese hogar debiera tener problemas en alguna de las dimensiones o en varias de las dimensiones que se miden para medir la pobreza multidimensional.

Lo cual lleva a pensar que buena parte de aquellos que tienen pobreza por ingresos debieran estar en el grupo de aquellos que yo identifico como pobres multidimensionales. Y después veo que los dos números son iguales.

Después surge este concepto de la pobreza severa, que se define como aquellos que son pobres por ingresos y pobres multidimensional. Y nos dicen que ese grupo es un 6% de la población. A mí todos esos números no me cierran.