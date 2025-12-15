Debora Reyna, economista para América Latina de Oxford Economics: “No estamos viendo algo radical, pero sí una política fiscal bastante más austera”

La analista indica que los primeros 90 días en el cargo serán claves para el Presidente electo y los consensos que genere en la Cámara de Diputados.

El triunfo de José Antonio Kast estaría explicado más por un rechazo a Jeannette Jara que por un fuerte giro hacia la derecha, así lo cree la economista para América Latina de Oxford Economics, Debora Reyna.

En términos macroeconómicos, dice, las reacciones del mercado muestran optimismo frente al resultado electoral, pero advierte que el republicano va a tener que “tener mucho cuidado” respecto a austeridad fiscal y seguir atendiendo las demandas sociales.

“Los primeros 90 días en el cargo son bien importantes para ver primero cómo genera mayor consenso en general en la Cámara de Diputados y cómo anuncia efectivamente estas reformas que va a hacer; porque si no, es muy fácil perder el capital político”, señaló.

- Con la composición del Congreso, ¿cómo ve el desempeño del programa de Kast?

- A veces siempre hay un temor de si va a haber un cambio radical. No lo veo materializándose porque igual que en otros países de la región necesitamos este consenso, por más que la Cámara de Diputados va a tener una tendencia hacia la derecha. Entonces ahí va a haber un contrapeso de otra manera.

Entonces, ahí va a haber un contrapeso de otra manera. Algo radical no estamos viendo, pero sí estamos pensando en una política fiscal bastante más austera que de algún modo puede mejorar la proyección de déficit fiscal para el próximo año.

“Kast ha hablado de este recorte de US$ 6.000 millones y ha prometido no reducir los beneficios sociales, pero eso es bien complicado de mantener. Aunque a su favor está que el precio del cobre todavía se mantiene máximo el próximo año, o sea, al inicio del año”.

- ¿Cómo podría impactar al escenario fiscal del próximo gobierno tener el cobre sobre US$ 5 la libra?

- Se lo pone más fácil definitivamente, porque él podría hacer el recorte y a la par mantener los beneficios sociales sin tener muchos problemas.

Al inicio del año teníamos una perspectiva global un poquito más negativa, pero las cosas han ido mejor de lo esperado. El precio de los commodities ha tenido un rally mucho más alto y sostenido de lo que uno esperaría instalar. Por lo menos la primera mitad del próximo año también va a seguir beneficiando a Chile.

- ¿Qué se puede esperar para adelante en términos de tipo de cambio y bolsa? ¿Cree que el dólar caiga más abajo de los $ 900?

- El tipo de cambio solo desde la primera vuelta hasta ahora ha tenido una apreciación de 2% y desde que empezó el año, de 10%. Entonces viene súper positivo por ahora. Y también la bolsa había aumentado como 8% solo también desde la primera vuelta.

Entonces, me parecería a mí que podría mantenerse como esa tendencia positiva, optimista hasta que él asuma el gobierno.

En términos financieros, un número es difícil darlo, la tendencia probablemente si se mantendrá igual. También hay un tema con que los factores globales igual afectan a la moneda, parece que a nivel global las cosas están un poco más tranquilas que a inicios de año, pero no sabemos. No me atrevería a decir que va por debajo de $ 900 por ahora.

- Pensando en los primeros 100 días, ¿cuáles son las medidas más urgentes desde una óptica general?

- Creo que sería bueno que Kast sea claro o más directo sobre cómo va a aplicar este recorte del gasto, porque sonó bien en campaña, pero sobre si efectivamente es posible y de dónde va a venir; creo que es lo primero que debería atender. Porque una vez resuelto eso, también él puede ganar credibilidad.

- ¿Considera que es posible ese recorte de US$ 6 mil millones en 18 meses?

- No, honestamente, creo que va a ser un poco menos. A menos que el precio del cobre exceda las expectativas y entonces eso ya mejore muchísimo más el tema de las arcas fiscales, probablemente se queden un poco cortos. Pero sí creo que va a haber una política fiscal más austera. Definitivamente sí lo veo más comprometido por ese lado.