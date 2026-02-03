Economistas ven necesario un recorte de gasto cercano a US$ 3.000 millones para estabilizar las finanzas públicas
El viernes, el Gobierno saliente dio a conocer un recorte presupuestario de US$ 921 millones ante el tercer incumplimiento seguido de la meta fiscal.
Noticias destacadas
Una situación fiscal peor a la prevista arrojó el cierre presupuestario del año 2025, luego de que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) informaran que el déficit efectivo de las finanzas públicas se empinó a un 2,8% del PIB, cifra mayor al 2% anticipado por el Ejecutivo.
A la vez, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, anticiparon que el déficit estructural se habría acercado al 3% del Producto el año pasado, muy por encima de la meta de 1,6% del PIB, por lo que se incumplirá el objetivo por tercer año seguido.
Aquello, junto a la fuerte caída de la recaudación del impuesto de Primera Categoría en el cuarto trimestre del 2025, llevaron al Ejecutivo saliente a anunciar un recorte “preventivo” del gasto público por US$ 921 millones para este año, vía decretos que se emitirán en febrero y cuyo esfuerzo deberá ser continuado por la siguiente administración.
El consenso entre los analistas es que dicho ajuste fiscal será insuficiente para estabilizar las finanzas públicas, a lo menos este año. Más bien, creen que el recorte debiera estar más cerca de los US$ 3.000 millones para cumplir las metas de balance estructural.
La estimación de ingresos para este año, en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, parecía “excesivamente optimista”, opinó el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández. “Dado esto, mi estimación de recorte de gastos para dejar el balance de ingresos y gastos más o menos con las mismas proyecciones de déficit que las previstas, debería ser no inferior a US$ 2.600 millones y, probablemente, más cerca de los US$ 3.000 millones para que haya alguna probabilidad de cumplir las metas establecidas”, argumentó.
La directora del CEF de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, expuso que la brecha entre el déficit estimado y el efectivo fue de cerca de US$ 2.800 millones, por lo que calificó de “claramente insuficiente” el recorte por US$ 921 millones anunciado: “Si consideramos, además, que el reajuste a los funcionarios públicos está desfinanciando en US$ 800 millones, estabilizar las cuentas fiscales requiere un esfuerzo mucho mayor, imposible de implementar en el corto plazo”.
El economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado, fue más allá: “Con una sobreestimación de ingresos y gastos fiscales por encima del nivel prudente durante los últimos años, la situación fiscal se muestra más deteriorada de lo previsto, lo que podría implementar contracciones reales del gasto público para los próximos años”.
La investigadora del OCEC UDP, Valentina Apablaza, calculó que el recorte de gasto preventivo podría contribuir a reducir el déficit fiscal para el año 2026, logrando un impacto en torno a 0,2%-0,3% del PIB a partir de menores presiones vía gasto, pero también advirtió: “Este ajuste sigue siendo acotado en comparación con los desvíos de la meta que se han registrado en los últimos años. Por ende, es muy probable que, aun considerando este recorte preventivo, no se alcance la meta del balance estructural establecida para 2026 (-1,1% anual)”.
Importancia del detalle
El decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, cree que es necesario conocer el detalle del ajuste para ver la viabilidad de este, ya que anunciar ajustes es “gratis y se corre el riesgo de que el ajuste sea nominal para mejorar las cifras del traspaso, como última jugada, y no se hagan las gestiones que viabilicen su implementación”, afirmó.
“Los menores ingresos de casi 1% del PIB afectan directamente el nivel de ingresos 2026, por lo que se espera una actualización de proyecciones a la baja en el IFP del cuarto trimestre”, dijo.
La economista senior de LyD, Macarena García, expuso que hay varios elementos que la llevan a pensar que es “insuficiente” el ajuste preventivo. “Por ejemplo, todavía no conocemos el techo de deuda que el próximo Gobierno se impondrá, pero es necesario no sobrepasarlo y dejar un margen importante por si se requiere financiamiento extraordinario sin sobrepasarlo.
Todavía no conocemos la verdadera situación fiscal del 2025, si hay gastos que quedaron pendientes o deudas no reconocidas”, sostuvo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresario estadounidense ingresa al mercado de bodegas en Chile de la mano de la familia Pérez-Cotapos
Richard Hunt, empresario eléctrico de Utah e hijo del descubridor de Collahuasi y Quebrada Blanca, adquirió un centro logístico en Renca que hasta ahora era propiedad de un fondo de GSI Capital.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo
Entre las seleccionadas por la aceleradora de Corfo, el 45% de las firmas se basa en IA y buscan acelerar, principalmente, el desarrollo de la agricultura, los recursos naturales y las herramientas TI.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete