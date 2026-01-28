El aumento en el costo de la vida afectó más a los segmentos vulnerables del país en 2025
Según cálculos de la UDD, el incremento se produjo principalmente por el alza de los precios de los alimentos y servicios básicos.
Noticias destacadas
El cierre del año 2025 marcó un respiro en el aumento del costo de la vida de los chilenos.
En diciembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una caída mensual de 0,2%, mayor a la anticipada por los expertos, con lo que la inflación acumulada para todo el año se ubicó en 3,5%, algo por debajo de lo pronosticado por el Banco Central.
Según explicó en dicha oportunidad el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el lapso destacaron las disminuciones en las divisiones de vestuario y calzado, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y el aumento de la división de restaurantes y alojamiento.
En el período, la contención en el encarecimiento de los productos en el país se sintió en todos los segmentos de ingresos de la población, pero en el acumulado del año en su conjunto el grupo más vulnerable cerró con un alza mayor que el resto.
Así lo muestra un informe elaborado por el Centro de Investigación en Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES UDD), que calculó que el primer quintil -que agrupa al 10% de menores ingresos del país- anotó una variación mensual del IPC de -0,23%, siendo la baja más pronunciada entre los cinco grupos analizados.
En el otro extremo, el quinto quintil (o el 20% de más altos ingresos) anotó una baja de su inflación en el mes de 0,16%, siendo la más acotada entre sus pares.
Ahora, en la mirada anual, el primer quintil acumuló un alza de precios general de 3,6%, siendo la más alta junto al segundo quintil. En cambio, el grupo de más altas rentas tuvo el IPC acumulado más bajo, con un 3,3% entre enero y diciembre del 2025.
El director del CIES de la UDD, Víctor Martínez, explica que la principal incidencia negativa del mes provino de la división de Vestuario y Calzado, que tiene un peso muy parecido en las canastas de todos los quintiles. La segunda mayor incidencia fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que pesa más del doble en la canasta del primer quintil que en la del quinto. Al mismo tiempo, agrega, en diciembre cayeron 7 de las 13 divisiones, incluyendo Transporte y Servicios Financieros, que tienen mayor ponderación en los quintiles de mayores ingresos, lo que ayudó a equilibrar el resultado entre grupos.
"El mayor aumento anual del quintil uno se explica principalmente por la incidencia de Vivienda y Servicios Básicos y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, ambas divisiones con mayor ponderación en la canasta de los quintiles de menores ingresos. Cabe destacar que, al inicio del año (enero), la variación anual se mantenía equilibrada entre quintiles; sin embargo, los aumentos en los precios de los alimentos a lo largo del año, sumados a la persistencia del alza en doce meses de vivienda y servicios básicos, terminaron por ampliar la brecha, cerrando el año con una diferencia de 0,3 puntos porcentuales en la variación anual", complementa el economista.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios
La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete