Click acá para ir directamente al contenido

Andrónico Luksic Craig deja el directorio de la matriz de Antofagasta Minerals tras 12 años y es reemplazado por su hijo
Inicio Economía y Política Macro
Macro

El aumento en el costo de la vida afectó más a los segmentos vulnerables del país en 2025

Según cálculos de la UDD, el incremento se produjo principalmente por el alza de los precios de los alimentos y servicios básicos.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 09:27 hrs.

Sebastian Valdenegro inflación economia chilena tasa de interés
<p>El aumento en el costo de la vida afectó más a los segmentos vulnerables del país en 2025</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Pablo Eguiguren aterriza como actor clave para enfrentar los permisos en la cartera de Economía de Kast
2
Empresas

Exjefe de gabinete del MTT asumiría como subsecretario de Transportes
3
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
4
Mercados

Dólar profundiza su caída bajo la marca de $ 860 tras decisión de tasas del Banco Central y previo al anuncio de la Fed
5
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
6
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
7
DF LAB

Los detalles del proyecto de fábrica de drones que busca fortalecer la soberanía tecnológica de Chile
8
Mercados

Más allá de Latam y Falabella, las otras empresas en que las AFP buscan directores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete