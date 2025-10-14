El da y quita del FMI a Chile: mejora proyección de PIB de Chile a 2,5% este año, pero lo baja a 2% para el próximo

El organismo también actualizó al alza el crecimiento mundial para 2025, desde el 3% proyectado en abril a 3,2% en octubre.

Las previsiones para el desempeño de la economía chilena para 2025 siguen mejorando. Esta vez fue el turno del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mejoró su proyección para el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, pasando desde el 2% estimado en junio a un 2,5% en su actualización de octubre.

Para el 2026, sin embargo, la perspectiva bajó desde el 2,2% también previsto entonces, a 2%.

Así lo concluyó el organismo en su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales, en el cual también mejoró su previsión para el mundo.

Seis meses después de que se anunciaran los aranceles por parte de Estados Unidos al resto del mundo, el FMI concluyó que su efecto ha sido menor de lo esperado. Motivo por el cual también se actualizó al alza el crecimiento mundial para 2025, desde el 3% proyectado en abril a 3,2%. Para el próximo año también significa una subida de 0,1 puntos porcentuales (pp.) a 3,1%.

“Las razones son claras. Estados Unidos negoció acuerdos comerciales con varios países y concedió múltiples exenciones. La mayoría de los países se abstuvieron de tomar represalias y mantuvieron el sistema comercial en gran medida abierto. El sector privado también demostró su agilidad, adelantando las importaciones y redirigiendo rápidamente las cadenas de suministro”, indicó en su blog el economista jefe y director del Departamento de Estudios del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

De esta manera, la previsión para la economía estadounidense para este año es de una expansión de 2% del PIB, lo que significa una mejora desde abril, pero todavía es una desaceleración significativa con respecto a 2024 y está 0,7 pp. por debajo de la proyección de enero.

Para 2026, se espera que crezca 2,1%.

En el caso de la Eurozona, se prevé que el crecimiento repunte hasta el 1,2% este año, desde el 0,8% previsto hace seis meses atrás. Para el próximo año, se espera una leve ralentización a 1,1%. Mientras que para China las estimaciones son de 4,8% para el actual ejercicio y de 4,2% para el 2026, ambas mejoras desde abril.

La región

Para América Latina y el Caribe, se prevé que el crecimiento se mantenga estable en el 2,4% en 2025, una revisión al alza desde el 2% proyectado en abril, debido a la reducción de los aranceles en la mayoría de los países de la región y a unos datos más sólidos de lo previsto.

Para el próximo año, se redujo ligeramente la estimación de Producto desde el 2,4% al 2,3%.

En el caso de los países vecinos, Argentina tendrá una expansión de 4,5% y 4% de su Producto para 2025 y 2026, respectivamente. Brasil de 2,4% y 1,9%; Colombia de 2,5% y 2,3%; Perú de 2,9% y 2,7%; Paraguay de 4,4% y 3,7%; y Uruguay de 2,5% y 2,4%.

En el caso de Chile, se estima también que el Índice de Precios al Consumidor promedie 4,3% este año y se ralentice a 3,1% durante el próximo. En cuanto al desempleo, se estima que el desempleo promedie un 8,6% en 2025 y baje levemente a 8,3% en 2026.

Para el balance de la cuenta corriente, el FMI proyectó que alcanzaría un déficit de 2,5% del PIB este año y de 2,2% en el próximo.