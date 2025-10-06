Encuesta del Banco Central: se reducen las expectativas de inflación a dos años de las empresas
La Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) revela que el tipo de cambio “aumenta” levemente sus presiones en los precios de venta.
Noticias destacadas
Las empresas chilenas comienzan a ver un futuro con menores presiones de precios.
Según reveló la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) correspondiente al trimestre móvil junio-agosto, la mediana de las expectativas de inflación de las empresas para los próximos 12 meses se mantiene en 4%, pero a 24 meses se reduce a 3,8%.
Los sondeos anteriores apostaban por una inflación en 4% a dos años.
En el ámbito de otras expectativas, la encuesta elaborada por el Banco Central revela que se reduce el porcentaje de firmas que espera un aumento en los costos de sus insumos, mientras que se mantienen aquellas que esperan subir sus precios de venta en 12 meses más.
“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario similar al del trimestre móvil anterior, con precios y niveles de venta que se mantienen en torno a la zona de neutralidad, junto a márgenes de ganancia que se mantienen sin variaciones relevantes”, se lee en el informe.
Por el lado de los costos, a su vez, la percepción de aumento se acelera “ligeramente”, luego de las reducciones graduales observadas desde inicios de año.
Respecto de la influencia de los distintos factores en los precios de venta de las compañías, los niveles de venta y los márgenes de ganancias se mantienen sin generar presiones.
Por su parte, tanto los costos como el precio del dólar generan influencia al alza de precios: mientras sigue reduciéndose en el caso de los costos, el tipo de cambio “aumenta” levemente sus presiones en relación con el trimestre móvil anterior.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
La CNE modificó el procedimiento técnico, el que entrará en vigencia en noviembre de este 2025. Según los gremios de la construcción, la normativa “incrementa significativamente los riesgos de un actuar anticompetitivo”.
Chileno exOpenAI funda su propia startup de IA para el mundo legal y compliance en San Francisco
Skyward busca apoyar a los equipos de cumplimiento de empresas con una plataforma de agentes de inteligencia artificial para revisar evidencia, indicar riesgos y proponer planes de acción.
Sala cuna: Gobierno apuesta por alza de la cotización a 0,3% con cargo al empleador para financiar el beneficio
De acuerdo a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto, el aporte se aplicará de forma gradual y se iniciará en 0,2%. Implica cambios al seguro de cesantía.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete