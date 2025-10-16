Error en las cuentas de la luz: el Banco Central adelanta que analizará impacto en la Reunión de Política Monetaria de fin de mes

La baja en las cuentas de la luz del orden del 2% promedio nacional a partir de enero de 2026 podría tener un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Continúan las repercusiones por el error de cálculo en las cuentas de la luz.

El martes, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, donde se reveló una baja en las boletas que se concretaría en enero de 2026.

“Este es un cambio metodológico que está proponiendo la CNE respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas de la luz del orden del 2% promedio nacional a partir de enero próximo”, dijo, posteriormente, el ministro de Energía, Diego Pardow.

Y la baja llegó a oídos del Banco Central, debido al impacto que podría tener en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Consultado por Diario Financiero, el instituto emisor adelantó que “actualiza el escenario macroeconómico en cada Reunión de Política Monetaria (RPM) e Informe de Política Monetaria (IPoM)”.

“Por lo tanto, este tema será material de análisis en la próxima RPM”, añadieron.

La próxima reunión monetaria será el próximo lunes 27 y martes 28 de octubre, cuando se conocerá a las 6 de la tarde el comunicado. El mercado espera que se mantenga la tasa de interés en 4,75%.