Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

FMI reafirma acuerdo de línea de crédito con Chile, pero advierte sobre impacto en el país de la desaceleración global

De acuerdo al director general adjunto del FMI, Nigel Clarke, la LCF seguirá ofreciendo un valioso colchón contra riesgos extremos y una señal de la fortaleza política e institucional de Chile.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 15:39 hrs.

FMI economia chilena Amanda Santillán
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

PriceSmart Inc afina su llegada a Chile: retailer estadounidense arma sociedad e inscribe sus marcas en el país
2
Mercados

CMF aplica la sanción más alta de su historia a AGF de LarrainVial, exCEO y exdirectores por fondo de deudas de Antonio Jalaff
3
Mercados

Latam Airlines se convierte en la empresa de mayor capitalización bursátil del país tras superar a Banco de Chile
4
Economía y Política

Deterioro del mercado laboral: despidos por necesidad de la empresa se aceleran y suben un 20% en junio
5
Empresas

Escondida entrega por primera vez a trabajadores bono de producción mensual sobre $ 1 millón
6
Mercados

Mastercard ficha a exSantander e Itaú como vicepresidente de Instituciones Financieras
7
Empresas

Colapsado camino a Farellones acumula dos procesos de licitación fallidos, uno en curso y se analiza un posible teleférico
8
Mercados

Caso Audios-Factop: comienza masiva audiencia de reformalización por la causa y Flores habla de sanción de la CMF
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete