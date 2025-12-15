Grupo de Política Monetaria recomienda al Banco Central bajar la tasa de interés en la reunión de este martes

Los economistas esperan que el tipo rector baje hasta 4,5% en la Reunión de Política Monetaria (RPM) de mañana.

En línea con las encuestas de mercado, el Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó este lunes al Consejo del Banco Central recortar su tasa de interés rectora en 25 puntos base (pb.) en la reunión de este martes.

La decisión de sugerir llevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) hasta 4,5% fue unánime.

El GPM está compuesto por los economistas Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman. El economista Kevin Cowan también es parte del grupo, pero no firma el comunicado ya que fue postulado por el Gobierno para integrarse al Consejo del Banco Central, cuya aprobación en el Senado debiera ocurrir en los próximos días.

En el plano local, el comunicado señaló que “la actividad continúa mostrando una dualidad entre un sector minero que sigue contrayéndose y un sector no minero creciendo liderado por el sector comercio, servicios e industria, mientras que la inflación, aunque persistente en servicios, recibe el alivio de la apreciación cambiaria de los últimos meses”.

Por otro lado, se destacó que las expectativas de inflación se mantienen ancladas a la meta de inflación tanto en el horizonte de 12 como de 24 meses.

El mercado financiero local ha reaccionado positivamente tanto a los eventos externos como a las expectativas electorales, se resaltó también.

“El escenario macroeconómico global se ha modificado en las últimas semanas, marcado por un renovado optimismo financiero tras la reciente decisión de reducción de la tasa de fondos federales por parte de la Reserva Federal y un repunte histórico en el precio de las materias primas”, se lee también en el documento.

“Si bien persisten focos de incertidumbre geopolítica y comercial, las condiciones externas se han tornado más favorables para la economía chilena en el corto plazo”, agregaron desde el GPM.

Hacia adelante, para los economistas surgen dos temas “relevantes” para la política monetaria.

“El primero es el nivel de la TPM neutral y el espacio existente para otros recortes de la tasa rectora. El segundo, y dependiendo del ajuste fiscal que el nuevo gobierno aplique en el 2026, podrían surgir presiones deflacionarias que admitan la posibilidad temporal de una TPM por debajo de su nivel neutral en el futuro cercano”, advirtieron.