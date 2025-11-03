Imacec: economía crece en septiembre en línea con las expectativas favorecida por dos días hábiles más que el año pasado

El indicador de actividad avanzó un 3,2% en 12 meses. El resultado se explicó principalmente por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció en septiembre un 3,2% frente al mismo mes del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó en línea con las expectativas del mercado.

La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses. El mes registró dos días hábiles más que septiembre de 2024.

"El resultado del Imacec se explicó principalmente por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios", dijo el Banco Central en un comunicado.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,8%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,2% respecto del mes anterior y 3,1% en 12 meses.

Analistas consultados por Diario Financiero habían entregado estimaciones en un rango de entre 2,9% y 4% para el Imacec del noveno mes del año, mientras que la mediana de las estimaciones de los especialistas en en la encuesta de Bloomberg se situaba en 3,2%.

Zoom a los sectores en el noveno mes del año

La producción de bienes creció un 0,5% en términos anuales en septiembre. Este resultado fue explicado por la industria, en particular, por una mayor elaboración de alimentos.

Compensaron parcialmente el efecto anterior, la minería y el resto de bienes que registraron caídas de 2,2% y 0,3%, respectivamente. La minería fue incidida por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se observó una disminución del valor agregado de la generación eléctrica, asegura el instituto emisor.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un aumento de 0,4% respecto del mes previo, en línea con la actividad minera.

La actividad comercial, en tanto, presentó un aumento de 10,8% en términos anuales.

“Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista que fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos. En tanto, en el comercio automotor se registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones”, dice el comunicado.

En el comercio minorista, por su parte, crecieron las ventas en almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online.

En términos desestacionalizados, la actividad del comercio anotó un crecimiento de 1% respecto del mes precedente, incidido principalmente por el resultado del comercio mayorista.

Por último, los servicios anotaron un incremento de 3,3% en 12 meses, gracias al desempeño de los servicios empresariales, personales y de transporte.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,5% respecto del mes anterior, determinado por los servicios empresariales.