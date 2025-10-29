INE: leve baja registra la tasa de desempleo en el tercer trimestre
Los descensos se observaron entre mujeres y hombres, según el boletín del INE.
Noticias destacadas
En 8,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio-septiembre, de acuerdo con la información publicada este miércoles por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
La cifra representó un descenso de 0,2 pp. en doce meses a raíz del alza de la fuerza de trabajo (1,2%), menor a las personas ocupadas (1,5%).
Dado este mix, las personas desocupadas disminuyeron 1,3%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), debido a que quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.
Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,6%, con incrementos de 0,2 pp. y 0,3 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior.
La población fuera de la fuerza de trabajo, no obstante, se expandió 0,4%, influida por las personas inactivas habituales (0,5%) e iniciadoras (27,6%).
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,1%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente ante el ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,4% registrado por las ocupadas.
En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, disminuyendo 0,3 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,5% de los hombres ocupados.
Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por información y comunicaciones (21,3%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,4%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (0,9%) y personas asalariadas informales (3,7%).
En la Región Metropolitana, la desocupación alcanzó un 8,8%, con un retroceso de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 1,2%, incidida principalmente, según sector económico, por información y comunicaciones (30,8%), industria manufacturera (8,2%) y servicios administrativos (17,4%).
El desempleo ajustado que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural se situó en 8,4%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior.
Menor informalidad
La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,8 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,4%, incididas tanto por los hombres (-2,3%) como por las mujeres (-0,4%).
Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,1%) e industria manufacturera (-4,8%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-5,1%) y asalariadas públicas (-8,1%).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Falabella acusa al Serviu del no pago de un terreno adquirido para proyecto habitacional en San Joaquín
En diciembre del año pasado, la sociedad Rentas Dos le vendió un inmueble al Servicio. En febrero, este se inscribió en el Conservador. El organismo tenía hasta el 14 de abril para pagar, pero, según el privado, se mantiene en mora.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Corfo aprueba dos nuevos Startup Labs en Valparaíso y Los Lagos para acelerar empresas científicas y tecnológicas
Los centros se adjudicaron a los proyectos liderados por Distrito de Innovación V21 y Kura Biotech, los que recibirán un aporte de US$ 10 millones para laboratorios y espacios de trabajo.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete