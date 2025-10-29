INE: leve baja registra la tasa de desempleo en el tercer trimestre

Los descensos se observaron entre mujeres y hombres, según el boletín del INE.

En 8,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio-septiembre, de acuerdo con la información publicada este miércoles por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra representó un descenso de 0,2 pp. en doce meses a raíz del alza de la fuerza de trabajo (1,2%), menor a las personas ocupadas (1,5%).

Dado este mix, las personas desocupadas disminuyeron 1,3%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), debido a que quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,6%, con incrementos de 0,2 pp. y 0,3 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior.

La población fuera de la fuerza de trabajo, no obstante, se expandió 0,4%, influida por las personas inactivas habituales (0,5%) e iniciadoras (27,6%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,1%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente ante el ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,4% registrado por las ocupadas.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, disminuyendo 0,3 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,5% de los hombres ocupados.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por información y comunicaciones (21,3%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,4%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (0,9%) y personas asalariadas informales (3,7%).

En la Región Metropolitana, la desocupación alcanzó un 8,8%, con un retroceso de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 1,2%, incidida principalmente, según sector económico, por información y comunicaciones (30,8%), industria manufacturera (8,2%) y servicios administrativos (17,4%).

El desempleo ajustado que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural se situó en 8,4%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior.

Menor informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,8 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,4%, incididas tanto por los hombres (-2,3%) como por las mujeres (-0,4%).

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,1%) e industria manufacturera (-4,8%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-5,1%) y asalariadas públicas (-8,1%).