Contraloría le sube la vara a los servicios públicos y ministerios que pidan reasignaciones o cambios en sus presupuestos

Un oficio del órgano de control determina que los decretos de modificaciones presupuestarias deberán incorporar una serie de antecedentes que lo justifiquen. ExDipres advierten que podría burocratizarse la posibilidad de hacer reasignaciones o recortes de gasto público.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 10:45 hrs.

