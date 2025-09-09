Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Informe ve una "mejoría" en la situación fiscal a julio, pero advierte que el gasto social sufre los efectos de los recortes

Un reporte elaborado por el CEF de la Universidad de los Andes advierte que los componentes del gasto público relacionado con subsidios y previsión se han moderado en los último meses, en contraste con los desembolsos en personal y bienes y servicios.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Martes 9 de septiembre de 2025 a las 15:10 hrs.

presupuesto Hacienda Congreso economia chilena Sebastian Valdenegro
<p>Informe ve una "mejoría" en la situación fiscal a julio, pero advierte que el gasto social sufre los efectos de los recortes</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El remezón en el comercio por el alto número de transferencias a cuentas que reveló el SII
2
Empresas

Gigante brasileña Marcopolo adquiere un 40% de fabricante de buses eléctricos chilena Reborn
3
Empresas

Anglo acuerda fusión con Teck para crear un gigante minero global del cobre que en Chile combinará Collahuasi y Quebrada Blanca
4
Mercados

Con miras a un remate: Sartor AGF inicia ejecución de 54% de Azul Azul por deuda de casi $ 8 mil millones a fondos
5
Internacional

Power of Siberia 2: China y Rusia construirán un megagasoducto con la mayor inversión en infraestructura energética de la historia
6
Empresas

Latam Airlines recibe solicitud para concretar una cuarta venta secundaria de acciones
7
Empresas

Francisco Vidal renuncia al directorio de TVN tras cuestionamientos de José Antonio Kast
8
Empresas

Sociedad de Southern Cross que controla terrenos de estaciones Aramco sale oficialmente a la venta
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete