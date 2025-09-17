Click acá para ir directamente al contenido
Las alertas que levantan los economistas Pablo García y Kevin Cowan sobre el mercado de capitales chileno

En una nueva edición del Doble Click Económico, elaborado por Icare y la Escuela de Negocios de la UAI, los académicos proponen un nuevo Comité de Mercado de Capitales liderado por el Ministerio de Hacienda.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 10:15 hrs.

