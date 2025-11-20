Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Roberto Angelini recibe premio de emprendimiento: "Soy un convencido de que no se puede hacer empresa si no se es optimista"

El presidente de Empresas Copec fue distinguido este jueves con el Premio Espíritu Emprende tu Mente de EtMday 2025.

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 20 de noviembre de 2025 a las 16:36 hrs.

Angelini Energía COPEC Karen Peña
<p>Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, recibiendo el reconocimiento. </p>

Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, recibiendo el reconocimiento.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Renuncia árbitro del juicio entre Codelco y consorcio chileno-bielorruso: proceso se alargará hasta 2026
2
Economía y Política

Contraloría le sube la vara a los servicios públicos y ministerios que pidan reasignaciones o cambios en sus presupuestos
3
Empresas

Firma de tuberías y adhesivos abandona Chile y explica que se va por "las complejas condiciones actuales en nuestro país"
4
Mercados

¿Quién es Pedro Pablo Larraín? El protagonista del Caso Sartor y mayor multado en la historia de la CMF
5
Empresas

Tras seis años en el cargo: Aramco anuncia salida de gerente general Carlos Larraín
6
Empresas

Generadora Metropolitana inicia construcción de uno de los mayores proyectos de almacenamiento de Chile
7
Mercados

Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital: “(De ganar Kast) los primeros 100 días pasan a ser clave para sus reformas”
8
Empresas

Gobierno remueve al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien había negado a Pardow dejar el cargo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete