Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Más deberes de información, compromisos en austeridad y fuertes recortes: los ocho principales cambios en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso

La noche de este miércoles, el Parlamento despachó a ley la propuesta del Ejecutivo con una serie de modificaciones, pero dejando en el camino ajustes de mayor calibre como solicitaba la oposición.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 27 de noviembre de 2025 a las 11:10 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda presupuesto Congreso gobierno
<p>Crédito: Aton.</p>

Crédito: Aton.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ripley y Tricot alertan que nuevo prefijo 600 golpea su negocio financiero tras baja en respuestas
2
Mercados

Venta de empresa de medios de pago de Sonda, Etcheberry y Del Río en recta final con tres interesados en carrera
3
Empresas

Controladora británica de Isapre Cruz Blanca presenta solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi
4
Empresas

Gigante minera Barrick designa a exministra Loreto Silva como su directora independiente principal
5
Regiones

Carnes y Cecinas JD, el grupo de Concepción que nació como carnicería y hoy abarca desde grano para ganado hasta su propio restaurante
6
Regiones

Asi son los nuevos trenes chinos de última generación que llegarán al Biobío para fortalecer el traslado de pasajeros en el Biotren
7
Empresas

Roadshow con minoritarios y posible entrada al IPSA: La reestructuración del grupo Pampa entra en su fase decisiva
8
Empresas

Elon Musk por la alianza de Starlink con Entel en Chile: "Esto salvará la vida de personas que viven en lugares remotos"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete