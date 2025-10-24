Click acá para ir directamente al contenido
Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “Si alguien quiere rediscutir la glosa republicana, tiene que plantear de dónde sacar esos recursos”

Ad portas de la comisión mixta de Presupuestos, la autoridad establece los límites de la negociación para sacar adelante el Presupuesto, además de defender -con números en mano- la gestión fiscal del Ejecutivo.

Por: S. Valdenegro y R. Lucero

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 20:40 hrs.

<p>Fotos: Julio Castro</p>

