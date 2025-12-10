Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Mercado bajo la lupa: cómo anduvieron los pronósticos económicos para el año que termina

Durante el curso del año, quienes participan en la Encuesta de Expectativas Económicas fueron asumiendo un mayor PIB para el ejercicio.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Banco Central Expectativas económicas Macroeconomía Catalina Vergara
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
2
Economía y Política

El plan que alista José Antonio Kast para su primer día si se convierte en Presidente electo
3
Empresas

Traspié en acuerdo Codelco-SQM en Contraloría: Corfo retira del trámite de toma de razón contrato clave
4
Empresas

Asociación de bancos sale al paso por “bono pie” y llama a gremio inmobiliario a entregar antecedentes
5
Regiones

Abogado de tripulantes del Bruma confirma querella criminal contra presidente del directorio y gerente general de la pesquera Blumar
6
Empresas

Grupo Pampa aumentó participación en Cascadas de SQM y redujo su deuda en 65% previo a simplificación
7
Empresas

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil
8
Mercados

No solo el retail: prefijo 600 golpea a empresas financieras que buscan contactar a los clientes morosos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete