Mercado celebra recorte, pero se divide respecto a la cantidad que habrá a futuro

Para los analistas, la reunión de marzo de 2026 aparece como una opción para el siguiente movimiento del ente emisor

El Banco Central cumplió con las expectativas del mercado.

Tanto la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) y el tradicional sondeo de Bloomberg apuntaban a una baja de 25 puntos base (pb.) este martes, que finalmente se materializó.

“El comunicado de diciembre entrega un mensaje categórico sobre la confianza en alcanzar la meta de inflación del 3% en 2026”, planteó el economista y estratega de inversiones para Latam de Zurich AGF, Gustavo Yana.

“Tras mantener una postura conservadora en materia de flexibilidad monetaria durante buena parte del segundo semestre, los últimos datos de inflación de octubre y noviembre -tanto en la medición general como en la subyacente- confirmaron un escenario consistente de desinflación”, continuó el analista.

“Se constata que en el margen tenemos un escenario internacional menos desfavorable”, destacó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero.

Lo que viene

La cita de este martes fue la última reunión monetaria del año del instituto emisor, por lo que el mercado ya delinea lo que será el próximo año con una tasa clave cada vez más cerca de su nivel neutral.

En Bci Estudios prevén la concreción de dos recortes adicionales de 25 pb. en la primera mitad de 2026. En Zurich AGF, a su vez, ven una TPM convergiendo a una tasa terminal del 4% durante el año próximo.

“Si bien mañana (hoy) con el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre se conocerá el nuevo corredor de TPM, anticipamos que el nuevo escenario central estaría por debajo del delineado en el IPoM de septiembre, dado un descenso algo más rápido de la inflación. El Consejo estaría pensando en una nueva baja de TPM en la RPM de marzo o abril, la que sería la última de este ciclo desde nuestra visión”, plantearon desde Coopeuch en un reporte.

En Scotiabank Chile esperan un nuevo recorte de 25 puntos, pero luego de este comunicado no tienen la convicción de que el Central lo realice en enero. Creen que el Consejo podría esperar hasta marzo.

“El principal riesgo interno al alza para la inflación, luego de la elección presidencial, es que la economía muestre una recuperación más acelerada a la anticipada (2,5% de crecimiento del PIB 2026 para nuestro escenario base) conducida por aceleraciones en consumo e inversión”, sumaron en su informe.

“Este riesgo ha ido tomando mayor fuerza en lo reciente ante la relevante mejora en los términos de intercambio, que no ha generado (aún) la necesaria apreciación del peso que mitigue la eventual presión sobre precios del crecimiento del consumo y los nuevos e importantes incrementos de costos laborales (salario mínimo e incremento cotización previsional)”, explicaron desde el equipo liderado por Jorge Selaive.