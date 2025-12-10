Mercado continúa apostando por un recorte en la tasa el próximo martes y el siguiente vendría en cinco meses

El Banco Central publicó este miércoles su Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de diciembre.

Falta menos de una semana para la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 16 de diciembre y en el mercado se consolida la opción de un nuevo recorte de la tasa de interés.

Así lo mostró la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del mes, donde los académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras consultados por el Banco Central se inclinaron por una baja de 25 puntos base (pb.) en el tipo rector.

Así, la Tasa de Política Monetaria (TPM) cerraría el año en 4,5%.

En la siguiente reunión -agendada para enero- el mercado espera una mantención, pero en un horizonte de cinco meses la tasa clave bajaría hasta 4,25%. Y se quedaría en ese nivel por un largo tiempo. Recién en un plazo de 35 meses la TPM llegaría a 4%.

Todo ello en un escenario en que las expectativas de inflación tanto para diciembre de 2026 como de 2027 se ubican en la meta de 3%. En el corto plazo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registraría una variación mensual de 0% este mes y de 0,4% en enero.

El tipo de cambio, en tanto, se ubicaría en $ 920 en un horizonte de dos meses, mientras que en 11 meses bajaría hasta $ 900, de acuerdo con el sondeo.

Perspectivas para la actividad

Los académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras consultados por el instituto emisor prevén que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre presentará una variación interanual de 2,2%.

Lo mismo se registraría para el Producto Interno Bruto (PIB) del trimestre calendario de la encuesta.

Con todo, el 2025 cerraría con una expansión anual de 2,4% según las estimaciones del mercado. Es decir, bajo el 2,5% que proyecta el Ministerio de Hacienda.

La formación bruta de capital fijo (FBCF), a su vez, crecería un 5% en 12 meses en el curso de este año. Ello implica un alza desde la EEE anterior, donde se preveía un incremento de 4,3%. El consumo de hogares, por su parte, presentaría un aumento de 2,5% anual.

Para el próximo año, se sigue esperando un crecimiento de 2,3% y para 2027 los pronósticos suben desde un 2,3% a un 2,4%.