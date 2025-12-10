Mercado continúa apostando por un recorte en la tasa el próximo martes y el siguiente vendría en cinco meses
El Banco Central publicó este miércoles su Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de diciembre.
Noticias destacadas
Falta menos de una semana para la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 16 de diciembre y en el mercado se consolida la opción de un nuevo recorte de la tasa de interés.
Así lo mostró la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del mes, donde los académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras consultados por el Banco Central se inclinaron por una baja de 25 puntos base (pb.) en el tipo rector.
Así, la Tasa de Política Monetaria (TPM) cerraría el año en 4,5%.
En la siguiente reunión -agendada para enero- el mercado espera una mantención, pero en un horizonte de cinco meses la tasa clave bajaría hasta 4,25%. Y se quedaría en ese nivel por un largo tiempo. Recién en un plazo de 35 meses la TPM llegaría a 4%.
Todo ello en un escenario en que las expectativas de inflación tanto para diciembre de 2026 como de 2027 se ubican en la meta de 3%. En el corto plazo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registraría una variación mensual de 0% este mes y de 0,4% en enero.
El tipo de cambio, en tanto, se ubicaría en $ 920 en un horizonte de dos meses, mientras que en 11 meses bajaría hasta $ 900, de acuerdo con el sondeo.
Perspectivas para la actividad
Los académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras consultados por el instituto emisor prevén que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre presentará una variación interanual de 2,2%.
Lo mismo se registraría para el Producto Interno Bruto (PIB) del trimestre calendario de la encuesta.
Con todo, el 2025 cerraría con una expansión anual de 2,4% según las estimaciones del mercado. Es decir, bajo el 2,5% que proyecta el Ministerio de Hacienda.
La formación bruta de capital fijo (FBCF), a su vez, crecería un 5% en 12 meses en el curso de este año. Ello implica un alza desde la EEE anterior, donde se preveía un incremento de 4,3%. El consumo de hogares, por su parte, presentaría un aumento de 2,5% anual.
Para el próximo año, se sigue esperando un crecimiento de 2,3% y para 2027 los pronósticos suben desde un 2,3% a un 2,4%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
A medio camino está aún la inclusión laboral en el país: el diagnóstico de los headhunters locales
El Panel Laboral UNAB detectó que al interior de las empresas hay mayor interés en torno al tema, pero que al mismo tiempo faltan medidas concretas para incorporar talentos con alguna discapacidad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete