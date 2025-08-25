Click acá para ir directamente al contenido
Presupuesto 2026: Grau da primeros pasos e inicia contactos con parlamentarios

El nuevo ministro de Hacienda sostendrá conversaciones con el Presidente sobre los ejes del erario en los próximos días. Además, este lunes debutó ante los gremios empresariales.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>El ministro de Hacienda abordó el cronograma presupuestario con la presidenta de la comisión del ramo, Ximena Rincón. Fotos: Ministerio de Hacienda</p>

El ministro de Hacienda abordó el cronograma presupuestario con la presidenta de la comisión del ramo, Ximena Rincón. Fotos: Ministerio de Hacienda

