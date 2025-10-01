Presupuesto 2026: gremios empresariales miran con cautela el anuncio y piden más información
“La información disponible respecto del Presupuesto fiscal 2026 es aún muy preliminar. Si bien el incremento del gasto parece moderado, hay una serie de preguntas por responder", dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
El sector empresarial también reaccionó al Presupuesto que anunció ayer el Presidente de la República, Gabriel Boric, con una expansión del gasto de 1,7% el próximo año.
Y si bien hasta el momento se han mostrado menos críticos que los economistas frente al anuncio, han sincerado que falta tener mayor información para tener una visión más completa frente al tema.
“La información disponible respecto del Presupuesto fiscal 2026 es aún muy preliminar. Si bien el incremento del gasto parece moderado, hay una serie de preguntas por responder. Primero, no es claro respecto de qué base se calcula el incremento de gasto ni cuál será el real ajuste de gastos que compromete la actual administración”, dijo la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.
Según planteó la dirigenta gremial, tampoco se conocen los datos sobre las deudas de arrastre que se han discutido en días recientes (vivienda, salud), ni qué nivel alcanzará la deuda pública y qué ocurrirá exactamente con la glosa republicana.
“Estaremos atentos a los detalles del Presupuesto y a la respuesta de estas interrogantes, puesto que la responsabilidad y sostenibilidad fiscal son condiciones necesarias para el desarrollo del país”, dijo.
Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en tanto, valoraron que se reconozca la seguridad pública como una prioridad y que se hable de mayores recursos para Carabineros y PDI y se tomen medidas en las cárceles.
Pese a eso, el presidente del gremio, José Pakomio, planteó que “Chile está cansado de escuchar los mismos anuncios reciclados mientras la delincuencia avanza y las víctimas aumentan. Las últimas cifras de victimización del comercio no permiten celebrar promesas generales ni discursos de buena intención. Antes de respaldar cualquier medida, necesitamos conocer con precisión cuántos recursos se van a invertir, qué programas concretos se implementarán y en qué plazos se llevarán a cabo”, dijo.
Así, agregó que sin hechos verificables, metas claras y financiamiento real, “este presupuesto corre el riesgo de transformarse en otro titular vacío que no protege a quienes producimos, trabajamos y damos empleo”.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
