Dólar hacia los $ 850 y la última baja de tasas: mercado financiero afina sus apuesta de cara a marzo

No hay dudas. El mercado ya cuenta con una baja de la tasa de interés de política monetaria en marzo, según lo confirmó este miércoles la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) que publica el Banco Central.

El registro, realizado con posterioridad a la reunión realizada por el consejo del ente emisor en enero -cuando no hubo cambios en el tipo rector-, da cuenta de una mayoría que espera un descenso a 4,25% en el tercer mes del año desde el 4,5% actual.

Esta decisión se daría en un contexto en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) retrocedió a 2,8% en 12 meses en el primer mes del año, es decir, por debajo de la meta de inflación de 3%.

Y en febrero no habría nuevas presiones, pues la EOF muestra que las expectativas para el IPC descendieron de 0,4% a 0,2% y para marzo ocurrió lo contrario, subió de 0,2% a 0,4%. Así, la proyección de aquí a 12 meses se mantuvo en 2,9%.

Este escenario incluye menores perspectivas para el precio del dólar tanto para una semana como para el mes siguiente. Si antes de la reunión monetaria primaba la visión de un tipo de cambio en $ 880, ahora se esperan valores de $ 855 y $ 850, respectivamente.