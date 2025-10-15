Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Sergio Urzúa: “Me gustaría ver a Dorothy Pérez en la Dirección de Presupuestos”

El académico de la Universidad de Maryland fue parte del seminario Picton Latam Summit 2025.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 17:43 hrs.

Economistas Catalina Vergara Contraloría Caso licencias médicas
<p>Sergio Urzúa expuso en el marco del seminario Picton Latam Summit 2025. Foto: Julio Castro.</p>

Sergio Urzúa expuso en el marco del seminario Picton Latam Summit 2025. Foto: Julio Castro.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

ENAP desvincula a un ejecutivo clave después de casi 30 años ligado a la compañía estatal
2
Empresas

Roberto Angelini: “Hay un optimismo flotando en el aire para lo que viene en el futuro cercano”
3
Mercados

Sistema de pensiones chileno vuelve a subir y se ubica en la octava posición a nivel mundial
4
Empresas

Firma neoyorquina de inversiones entra a la minería chilena con acuerdo para adquirir el 25% de dos proyectos de Capstone Copper
5
Empresas

JPMorgan recorta precios objetivo para acciones de CMPC y Copec en medio de sobreoferta de celulosa y volatilidad cambiaria
6
Empresas

TVN se comienza a desprender de activos en su plan de ajuste y evalúa opciones para el edificio corporativo
7
Economía y Política

Nuevo Gobierno entrará con un PIB per cápita por encima de los US$ 36.000
8
Economía y Política

Presupuesto 2026: Consejo Fiscal alerta que un nuevo desvío de la meta aumenta la probabilidad de superar el límite prudente de la deuda pública
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete