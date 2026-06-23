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CFA desecha denuncia de Quiroz sobre inconsistencias en deuda al levantar nuevas alertas por situación fiscal

“El análisis efectuado no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP del cuarto trimestre de 2025”, sentenció el organismo.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Martes 23 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Jorge Quiroz CFA denuncia Fisco deuda Sebastian Valdenegro
<p>CFA desecha denuncia de Quiroz sobre inconsistencias en deuda al levantar nuevas alertas por situación fiscal</p>

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