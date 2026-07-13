Chile y China acuerdan avanzar en cooperación científica, académica e investigación antártica

En el marco del décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre Chile y China, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei, encabezaron en Beijing la XVII Ronda de Consultas Políticas para impulsar acuerdos de cooperación en materias prioritarias para la gestión del gobierno.

A través de las subcomisiones de política, minería, agronomía, Antártica, y ciencia y tecnología, las autoridades revisaron gran parte de las áreas de colaboración.

Ambos países definieron realizar acciones en conjunto para el intercambio de estudiantes de ambos países bajo el programa Explora de divulgación científica; la reactivación del Foro Chile-China para el intercambio de investigadores y la posibilidad de impulsar facilidades para la especialización técnica.