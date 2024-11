Cristina Bravo Castro, actual Gobernadora oficialista y candidata a la reelección: “Que los recursos lleguen a todos los territorios de manera justa ha sido nuestra brújula”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Sepan que pueden seguir contando conmigo para afrontar los desafíos que supone un nuevo período, y que seguiré trabajando incansablemente por hacer crecer a nuestra querida región y mejorar la vida de todos sus habitantes”, afirma la actual gobernadora y candidata a la reelección por el Maule, Cristina Bravo.

A diferencia de su contendor, detalla la también asistente social, proviene de una familia humilde y fue la primera de su familia en llegar a la Universidad. “Conozco lo difícil que se nos hace la vida a las personas comunes y corrientes, por lo mismo es importante otorgar oportunidades y educación en nuestra región, potenciar la generación de empleos y capacitaciones a los diferentes rubros”, agrega.

Los tres ejes

Salud, seguridad y empleo son sus ejes. “Sin embargo -dice-, la equidad territorial, es decir, lograr que los recursos de los maulinos lleguen a todos los territorios de manera justa, ha sido nuestra brújula y sello”.

Según precisa, la seguridad es una prioridad de su administración. “Hemos renovado infraestructura y vehículos, no solo policiales, sino que también de Bomberos y Gendarmería. Debemos ser capaces de contribuir a disminuir la delincuencia, pero mantener segura a la población también con equipos de emergencias para combatir incendios e inundaciones”, sostiene.

En salud, asegura que su administración fue “pionera, solicitando al Gobierno Central que los Gobiernos Regionales pudieran financiar la construcción de centros de atención primaria; postas urbanas, rurales y Cesfam. Esto, añade, les permitió financiar el Cesfam de Curanipe en la comuna de Pelluhue, que se perdió con el maremoto de 2010.

El tercer pilar es el crecimiento económico ligado a la creación del empleo, la capacitación de maulinos y maulinas, la atracción de inversión extranjera y el turismo sostenible.

Situación económica

Recuerda que región es eminentemente agrícola, con un PIB anual en aumento del orden de 2% el año anterior y un alza de las exportaciones regionales de 6%.

El 46% del empleo regional se genera a través de microempresas (65,4%) y pequeñas empresas (14%). Sin embargo, advierte que persisten desafíos en cuanto a la formalidad y capacitación. “Es allí donde hemos intentado dar un salto cualitativo”.

En actividades productivas como la madera o la pesca, Bravo afirma que no han podido llegar con recursos para potenciarlas, “porque no existen servicios públicos que generen programas o proyectos. Indespa, tiene una voluntad gigante para ayudar a los pescadores artesanales, pero su equipo humano con menos de 10 trabajadores no puede generar proyectos o programas a la altura, y la Contraloría ha objetado muchas veces los precios de las capacitaciones”.

Foco en inversión

“Hemos recibido a muchos accionistas y empresas extranjeras, tenemos cooperación directa con Invest Chile, y hemos sostenido reuniones con misiones diplomáticas de diferentes países”, destaca.

Así, señala que han generado instancias de colaboración y convenios con regiones extranjeras, como el de Le Franch Comté-Borgoña, en Francia; y estamos trabajando con Cataluña, principalmente para agregar valor agregado y denominación de origen a productos típicos de la región. Desde afuera están muy interesados en el negocio forestal, siendo nuestra Región una de las más seguras para invertir”.

Desarrollo inmobiliario

Bravo recuerda que el Gobierno Regional solo puede aprobar los planos reguladores de las diferentes comunas, permitiendo que el negocio inmobiliario crezca en algunas y, además, se puedan instalar empresas. Un ejemplo claro es Parral en Maule Sur, que mantiene un plano regulador de 1998, por lo que el uso de suelos no permite en ocasiones construir casas o edificios.

Aparte de eso, bajo la norma y con la Ley de Presupuesto Actual y la que se discute ahora en el Congreso el Gobierno Regional no puede hacer mucho más, expresa.

Gestión de recursos

Bravo indica que el Gobierno Regional, a través de la Corporación de Desarrollo Productivo, ha generado estudios financieros dentro de lo que la Ley permite. En ese sentido, hay una alianza con las entidades privadas para que se costee el 50% de cada estudio.

“Nuestra cooperación con el mundo privado, especialmente con las Viñas como Concha y Toro, los transportistas, Forestal Arauco entre otras, han sido clave para aportar al desarrollo económico de la región”, señala.

Reforzar la seguridad

La candidata destaca que han sido pioneros en idear formas para fomentar la seguridad pública, tanto a nivel estatal como de organizaciones sociales. Así, financiaron un programa del Ministerio Público para crear una unidad exclusiva que se dedicara al tema ($ 1.500 millones iniciales).

También reforzaron la seguridad vecinal de las áreas urbanas y rurales. “Cuando asumí solo se destinaban $ 500 millones a proyectos de seguridad comunitaria, este año destinamos $ 3.555 millones, logrando que 471 organizaciones sociales de la región accedan a cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias o iluminación”, enumera.

Junto con comprar un helicóptero para Carabineros, financiaron más de 188 vehículos para ellos; y cofinanciaron la renovación del cuartel de la PDI para Curicó, y fueron a La Moneda para solicitar que se formule un proyecto de Escuela de Formación de Carabineros para la región.