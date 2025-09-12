El llamado de empresarios al Gobierno en Chile Day: “Déjenos jugar y los vamos a sorprender”
Durante la realización del panel “Por qué invertir en Chile”, el director ejecutivo de Arauco, Cristián Infante, recordó que el Gobierno tiene la posibilidad de ser socio en un 27% con los privados.
Noticias destacadas
En el marco de una concurrida edición del Chile Day en la capital española, y tras la presentación del ministro de Hacienda Nicolás Grau, tuvo lugar el panel “Por qué invertir en Chile” encabezado por la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro; el CEO de Arauco, Cristián Infante; el CEO de Gernergy, David Ruiz de Andrés; y el Director de Indra en Chile y Perú, Vicente Huertas.
En la instancia Navarro valoró que recuperar una tasa de crecimiento más elevada esté presente en “todos los programas de los candidatos a La Moneda”, y aseguró que “Chile está de moda. En todos lados nos preguntan por el cobre, el litio, el hidrógeno. Pero esa oportunidad hay que aprovecharla ahora, no dejarla pasar”, en alusión a los desafíos del próximo gobierno.
El CEO de Arauco fue más allá y emplazó al gobierno respecto a la política tributaria: “El gobierno tiene la posibilidad de ser socio en un 27% con los privados (por la tasa de impuesto corporativo), sin correr riesgos ni perder un peso. Aprovéchenos, déjenos jugar y los vamos a sorprender. Los países no se pueden desarrollar solo a base de impuestos”, dijo Infante, sacando aplausos en el público asistente en Madrid.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La peruana Yura cede ante la OPA de la europea Carmeuse y vende su participación en Cementos Bío Bío por más de US$ 100 millones
La filial del Grupo Gloria señaló que "continuar como accionistas minoritarios no se alineaba con nuestra estrategia de crecimiento en Chile" y que buscarán otras oportunidades de negocio en este sector en el país.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete