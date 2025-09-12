El llamado de empresarios al Gobierno en Chile Day: “Déjenos jugar y los vamos a sorprender”

Durante la realización del panel “Por qué invertir en Chile”, el director ejecutivo de Arauco, Cristián Infante, recordó que el Gobierno tiene la posibilidad de ser socio en un 27% con los privados.

En el marco de una concurrida edición del Chile Day en la capital española, y tras la presentación del ministro de Hacienda Nicolás Grau, tuvo lugar el panel “Por qué invertir en Chile” encabezado por la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro; el CEO de Arauco, Cristián Infante; el CEO de Gernergy, David Ruiz de Andrés; y el Director de Indra en Chile y Perú, Vicente Huertas.

En la instancia Navarro valoró que recuperar una tasa de crecimiento más elevada esté presente en “todos los programas de los candidatos a La Moneda”, y aseguró que “Chile está de moda. En todos lados nos preguntan por el cobre, el litio, el hidrógeno. Pero esa oportunidad hay que aprovecharla ahora, no dejarla pasar”, en alusión a los desafíos del próximo gobierno.

El CEO de Arauco fue más allá y emplazó al gobierno respecto a la política tributaria: “El gobierno tiene la posibilidad de ser socio en un 27% con los privados (por la tasa de impuesto corporativo), sin correr riesgos ni perder un peso. Aprovéchenos, déjenos jugar y los vamos a sorprender. Los países no se pueden desarrollar solo a base de impuestos”, dijo Infante, sacando aplausos en el público asistente en Madrid.