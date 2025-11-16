El saludo de Boric a los ganadores: “Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta”

El mandatario invitó a los ganadores a tener "un debate con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile".

Como ya es habitual, tras una marcada tendencia en la votación, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los resultados de la elección presidencial.

Así, como primer punto, felicitó a la ciudadanía que asistió a las urnas, a las fuerzas armadas y al Servicio Electoral (Servel).

“Felicito especialmente al Servicio Electoral, el Servel, que es un orgullo de Chile. A todas y todos los vocales de mesa que han realizado un trabajo intachable. Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días”, planteó.

Ya entrando en los resultados de las presidenciales, Boric felicitó Jeannette Jara y a José Antonio Kast “por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile eligirá una vez más a la próxima Presidenta o Presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos cuatro años. En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Así, en una breve declaración en La Moneda, el mandatario agregó que “Chile se construye siempre de gobierno a gobierno, de generación a generación. Construimos sobre lo que nos entregaron quienes estuvieron antes que nosotros. Y siempre vamos a enfrentar desafíos, bregar por mejorar la salud pública, fortalecer la educación pública, garantizar la seguridad de nuestras familias, recuperar los espacios públicos, los barrios, la tranquilidad de los chilenos y chilenas, mejorar cada día más la economía, y que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso a los derechos, a los bienes y servicios que se requiere en una sociedad desarrollada”.

Así, a modo de cierre, el mandatario dijo que “le deseo éxito a ambos candidatos que han pasado a segunda vuelta. Y como jefe de Estado, los insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día en democracia. Hoy, mañana y siempre".