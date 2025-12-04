Empresarios se muestran optimistas de cara a la elección presidencial y delinean prioridades para reactivar inversiones

Seguridad, agilización de permisos, reforma tributaria y certeza jurídica aparecen entre las demandas más solicitadas por los líderes de grandes grupos económicos del país.

La afirmación del Presidente Gabriel Boric de que “Chile no se cae a pedazos” y el mensaje enviado por la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, a la futura oposición, señalando que se necesitará que esta sea “constructiva” y que “cuide nuestras instituciones”, fueron los puntos destacados de la versión 2025 del tradicional Encuentro Anual de la Industria que organiza este gremio y que tuvo lugar la noche de este miércoles.

Tras los discursos de ambos, distintos grandes empresarios que escuchaban las palabras en las primeras filas de la ceremonia conversaron con DF acerca del nuevo ciclo político que se está delineando de cara a las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, teniendo en cuenta que el candidato republicano, José Antonio Kast, lidera holgadamente las encuestas.

“El ciclo electoral y las preferencias que han demostrado los ciudadanos permiten pensar en que se abre un nuevo ciclo político que tiene básicamente dos urgencias”, dibujó el expresidente de la Sofofa y la CPC y hoy director de empresas, Juan Claro.

Una primera urgencia, explicó, es a corto plazo, que pasa por resolver problemas como la seguridad en los barrios, equilibrar las cuentas fiscales y abordar la falta de empleo formal. “Pero, al mismo tiempo, tan urgente como eso, es que se inaugure un proceso de largo aliento, para lo cual el Gobierno debe convocar al más amplio sector de la sociedad para instalar un proyecto de desarrollo de largo plazo, que pasa por un mejoramiento permanente de las distintas instituciones que hacen a la economía política del país”, postuló.

Dentro de eso, destacó la necesidad de solucionar la fragmentación del sistema político y de cambiar regulaciones que “muchas veces están siendo capturadas por verdaderas industrias del litigio”.

En esa línea, el presidente de BCI, Ignacio Yarur, sostuvo que tanto los discursos de Navarro como de Boric tocaron puntos compartidos, que aluden a un diagnóstico común que se repite en todo el espectro ideológico. “Tanto a los políticos de derecha como a los de izquierda los eligen para ejecutar y llevar a la práctica el diagnóstico compartido. Y hoy lo que se puso arriba de la mesa, tanto por la presidenta (Navarro) como por el Presidente Boric, fue la necesidad, justamente, de pasar a la acción basada en el diálogo”, dijo.

El presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, aseguró que mira hacia adelante con optimismo. “El país va a tener un futuro más promisorio (...) El país tiene que crecer, tiene que invertir, tiene que mejorar la salud, hay problemas de educación y vivienda, etc… Y yo creo que el país va a recuperar la marcha del crecimiento y que todo esto va a ir arrastrándose hacia un buen futuro. Se respira un grado de optimismo y yo lo quiero creer así también”.

Las urgencias

Consultados por las medidas más urgentes que debería tomar el próximo Gobierno, hay temas que se repiten. Seguridad, aceleración de los trámites para proyectos de inversión, reforma tributaria y certeza jurídica, por ejemplo.

El CEO de Vapores, Óscar Hasbún, priorizó tres puntos: “El tema de la seguridad es fundamental para el desarrollo económico, tenemos industrias muy afectadas por ese tema. Reforma tributaria: se requiere bajar el impuesto corporativo. Somos de las tasas más altas de la OCDE, pero de los (PIB) per cápita más bajos, entonces hay un contrasentido. Y se requiere modificar la ley de trámites medioambientales profundamente”.

Con todo, señaló que en las candidaturas se ve “un amplio consenso en que hay que volver a crecer” y que, aunque falta que eso se materialice en hechos concretos, “obviamente genera entusiasmo en el mundo empresarial”.

La presidenta de SQM, Gina Ocqueteau, concordó en que el país necesita una reforma tributaria “sí o sí”. Y también listó otras necesidades: “Crecimiento, productividad, seguridad. Todo esto va a hacer que nos miren más afuera, inviertan con nosotros. Hay alianzas hoy día, la globalización baja sus barreras cuando hay países que muestran orden público, seguridad tributaria”.

Respecto a la minera no metálica, también dijo que la mira con optimismo y esperanza. “Pero la verdad es que nosotros actuamos en relación a hechos concretos. Este Gobierno nos dio la oportunidad de hacer la mejor alianza y esperamos se concrete a la brevedad”, dijo refiriéndose al acuerdo con Codelco.

El presidente de CMPC, Bernardo Larraín Matte, hizo hincapié en algunos puntos muy específicos. “Para realmente llegar al potencial que tiene Chile, se requiere una reingeniería en ciertas regulaciones, en ciertas instituciones y las dos principales son el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en el ámbito económico; y el régimen de empleo público en el Estado”, argumentó. “Tenemos que hacer un cambio, que la ciudadanía perciba y sienta. Y en seguridad es fundamental. Pero, finalmente, para que esos cambios de la vida, de la mejor gestión, perduren en el tiempo, hay que acompañarlo con cambios institucionales”, expuso.

¿Más proyectos?

El vicepresidente de Sofofa, presidente de Embotelladora Andina y director de Scotiabank Chile, Gonzalo Said, concordó en que existe un ánimo positivo y que se está despejando la incertidumbre, pero advirtió que es “hora de pasar a la acción”. Y acotó: “No hay que tratar de inventar la rueda, hay que tener mirada país y empezar a actuar. La gente ya no puede esperar y necesitamos volver a retomar el crecimiento y para eso hay habilitantes claros, como la seguridad, donde tenemos un tremendo problema, y la competitividad tributaria y la certeza jurídica”.

Así, agregó que es necesario que se despeje la incertidumbre. “Uno como empresario trabaja con el gobierno de turno y lo importante va a ser que ojalá los primeros 100 días se actúe y empiece y lleguen esas señales. En la medida que tengamos esas señales, sin duda va a venir la inversión, que viene un poquito más atrás, porque uno no evalúa los proyectos a cuatro años, son a diez años”, afirmó.

Larraín Matte, de manera similar, señaló que en las industrias forestal y energética, se invierte mirando a los próximos 20 años, no el ciclo político. “El horizonte de decisión son décadas y no son trimestres, ni tampoco se determina por la coyuntura política”, sostuvo.

Angelini, manteniendo su tono optimista, también espera que sus inversiones crezcan. “Empresas Copec invierte entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones todos los años y eso seguramente va a seguir. Estamos preparando el presupuesto, pero por ahí va a ser. Lo menos que puede pasar es la continuidad, pero creo que va a ser más”, adelantó.

Ignacio Yarur, presidente de Bci: “Hoy lo que se puso arriba de la mesa, tanto por la presidenta (Rosario Navarro) como por el Presidente Boric, fue la necesidad, justamente, de pasar a la acción basada en el diálogo”.

Juan Claro, director de empresas: Hay que “instalar un proyecto de desarrollo de largo plazo, que pasa por un mejoramiento permanente de las distintas instituciones”.

Gina Ocqueteau, presidenta de SQM: “Crecimiento, productividad, seguridad (...) Hay alianzas hoy día, la globalización baja sus barreras cuando hay países que muestran orden público, seguridad tributaria”.

Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec: “Yo creo que el país va a recuperar la marcha del crecimiento y que todo esto va a ir arrastrándose hacia un buen futuro. Se respira un grado de optimismo y yo lo quiero creer así también”.

Bernardo Larraín Matte. presidente de CMPC: “Para realmente llegar al potencial que tiene Chile, se requiere una reingeniería en ciertas regulaciones (...) y creo que las dos principales son el SEIA y el régimen de empleo público en el Estado”.

Óscar Hasbún, CEO de Vapores: “El tema de la seguridad es fundamental para el desarrollo económico, tenemos industrias muy afectadas por ese tema”.

Gonzalo Said, vicepresidente de Sofofa y presidente de Andina: “No hay que tratar de inventar la rueda, hay que tener mirada país y empezar a actuar. La gente ya no puede esperar y necesitamos volver a retomar el crecimiento”.