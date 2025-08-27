Hacienda alerta sobre uso indebido de la ClaveÚnica y entrega recomendaciones a la ciudadanía
Se alertó que empresas no autorizadas están solicitando la ClaveÚnica para fines irregulares, poniendo en riesgo datos sensibles de los usuarios.
Noticias destacadas
La Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda lanzó este miércoles una campaña para reforzar el uso correcto de la ClaveÚnica y alertar sobre prácticas indebidas de empresas privadas que no están asociadas al sistema ni cumplen funciones públicas.
“La ClaveÚnica sólo puede ser utilizada en plataformas del Estado o en empresas privadas expresamente habilitadas mediante convenios y estándares de seguridad certificados, como es el caso de las AFP, AFC y los prestadores de firma electrónica reconocidos oficialmente”, señaló la cartera a través de un comunicado.
Rodrigo Lavanderos, coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda, advirtió que entregar la ClaveÚnica a instituciones no autorizadas implica “perder el control y seguimiento de la seguridad, sin saber qué uso tendrá posteriormente”.
Además, Lavanderos afirmó que “ante las empresas o instituciones que no estén autorizadas y pidan la ClaveÚnica, debemos recordarle a la ciudadanía que eso no tiene autorización legal y están incurriendo en una falta, eventualmente un atentado contra la privacidad de las personas, que tiene una sanción penal”.
Según Hacienda, la clave no debe ser compartida ni ingresada en páginas web o formularios de empresas que no cuenten con autorización. Asimismo, nunca se debe entregar esta clave por teléfono, correo electrónico o mensajes en redes sociales, ya que ninguna institución solicitará estos datos a través de esos medios.
En esta línea, cualquier mala práctica detectada en el uso de la ClaveÚnica debe ser denunciada ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Para conocer qué instituciones, tanto públicas como privadas, cuentan con autorización para el uso de la ClaveÚnica, se puede ingresar a www.claveunica.gob.cl/tramites.
Recomendaciones
- Usar la ClaveÚnica sólo en sitios del Estado o empresas autorizadas que son: AFP, AFC y Firma Electrónica.
- Nunca entregar la ClaveÚnica por teléfono, correo ni redes sociales.
- Acceder sólo desde dispositivos personales.
- Elegir una contraseña segura.
- Mantener antivirus actualizado.
- Consultar su registro de actividad y accesos con ClaveÚnica en claveunica.gob.cl
Finalmente, se anunció que próximamente la ClaveÚnica incorporará un segundo factor de autenticación en los trámites que requieran mayores niveles de seguridad.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nace la Coalición Regional JusticIA: Creadores y líderes de industrias creativas y culturales piden medidas para resguardar la propiedad intelectual
Más de 30 organizaciones de América Latina, entre ellas dos chilenas, solicitan a legisladores que los proveedores de IA generativa transparenten los materiales usados para el entrenamiento de sus modelos y que todo contenido generado con IA sea etiquetado como tal.
Ministro de Hacienda entra a la polémica con Kast y dice que eliminar el préstamo de la reforma previsional afectaría financiamiento
Nicolás Grau pidió al presidenciable de Republicanos explicar de qué manera se financiarían los nuevos beneficios en caso de avanzar con una idea así.
Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso
El tribunal desestimó el amparo económico de la Inmobiliaria Federico Scotto, la que había advertido que de no acogerse su solicitud entraría en insolvencia.
Presidenta de la CMF y fallo dividido en sanción a LarrainVial Activos: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado"
Solange Berstein señaló que el regulador tiene un proceso sancionatorio robusto que se inicia en la Unidad de Investigación y finalmente pasa al consejo. "Siempre pueden haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”, explicó a Tele13 Radio.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete