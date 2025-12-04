La "alta vulnerabilidad" económica de Chile frente al cambio climático: el diagnóstico de Pablo García

El exvicepresidente del Banco Central dijo que las sequías, olas de calor y eventos extremos ya estarían afectando el desempeño económico del país.

Antofagasta fue la ciudad elegida para el XV Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, que reunió este jueves a investigadores y especialistas de distintas regiones del país para abordar cómo el avance del cambio climático está reconfigurando la migración global y afectando profundamente la economía de los países.

El evento estuvo marcado por la intervención del presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Pablo García, quien presentó evidencia reciente sobre el cambio climático y su impacto "tangible en la economía".

"Chile es altamente vulnerable debido a su geografía y estructura productiva", advirtió García en su preocupación de que las pérdidas productivas derivadas del calor extremo ya estaban incidiendo en el PIB.

A partir de un estudio denominado "Through Drought and Flood: Past, Present, and Future of Climate Migration", García mostró que entre 1990 y 2020, la emigración acumulada aumentó en más de 90 millones de personas. Un crecimiento no fue uniforme y que registró las mayores alzas en las regiones tropicales con cerca de 45 millones de nuevos emigrantes, y con aproximadamente 18 millones en las zonas áridas.

El exvicepresidente del Banco Central, también destacó que los niveles más bajos de emigración se observan cuando la temperatura se acerca a los 25°C, lo que evidencia que la presión climática actúa de manera desigual según la zona geográfica. Un ejemplo de ello, es que un aumento de hasta 5°C en la temperatura promedio se asocia con un incremento cercano al 90% en la emigración en las zonas tropicales, mientras que en las zonas frías, la misma variación se relaciona con una disminución casi total en los flujos migratorios.

En el caso de Chile, García destacó su alta vulnerabilidad, señalando que las sequías, olas de calor y eventos extremos ya están afectando el desempeño económico, con impactos desiguales entre los sectores y donde el clima actúa como un "impuesto" al eficiencia productiva.

Según las estimaciones de García, basadas en el estudio “Calentamiento global en Chile: efectos locales y sectoriales” de Mariano Jiménez Hoffmann, el aumento de la temperatura máxima reduce significativamente la productividad en sectores como la agricultura y en la construcción.

Acelerar proyecto de ley

García también destacó que los diagnósticos presentados refuerzan la necesidad de crear una institucionalidad sólida para enfrentar estos desafíos. En este sentido, resaltó el proyecto de ley en trámite en el Congreso que propone la creación de la "Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad". Esta institución -explicaron-, integraría las funciones de evaluación ex ante, ex post y las recomendaciones regulatorias, lo que permitiría trabajar con "criterios homogéneos, evidencia comparable y una visión sistémica para abordar problemas como la adaptación climática, la resiliencia productiva y la gestión de riesgos económicos".

“Reunir estas funciones permitirá trabajar de manera más eficiente en los desafíos que se nos presentan”, concluyó García, quien también expresó su preocupación por el bajo desempeño de la productividad en Chile, señalando que entre 1991 y 2025 el país ha experimentado variaciones significativas con caídas en los períodos más recientes.