Levantamiento de la encuesta Casen estará nuevamente en manos del Centro de Microdatos
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Este lunes se conoció que el Ministerio de Desarrollo Social adjudicó al Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile la licitación para ejecutar la Encuesta Casen 2026, que medirá la realidad socioeconómica de los hogares en más de 75 mil viviendas a lo largo del país.
La aplicación del cuestionario se realizará de forma presencial entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de enero de 2027. Previamente, se llevará a cabo un sondeo piloto en las regiones de O’Higgins, Biobío y Metropolitana, cuya aplicación comenzará el 13 de julio y finalizará el 9 de agosto.
“La encuesta Casen es el instrumento más grande que tiene el Estado para evaluar la política social, por tanto, será fundamental para determinar las futuras metas del actual gobierno y, por cierto, de los que vengan”, destacó la directora del CMD, Lorena Flores (en la fotografía).
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