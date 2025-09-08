Click acá para ir directamente al contenido
Cadem: Jara lidera en preferencias para la primera vuelta sobre Kast y Matthei acorta distancia

En segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 10pts (42% vs 32%), mientras Matthei la derrotaría por 11pts (43% vs 32%). Además, Kast vencería a Matthei por 6pts (36% vs 30%).

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Lunes 8 de septiembre de 2025 a las 08:58 hrs.

Jeannette Jara José Antonio Kast Evelyn Matthei elecciones presidenciales Cadem Rodrigo Martínez
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

