Cadem: Jara lidera en preferencias para la primera vuelta sobre Kast y Matthei acorta distancia

La candidata oficialista Jeannette Jara ahora lidera en preferencias en una primera vuelta de las elecciones presidenciales, con un 28% (+2pts), seguida por el republicano José Antonio Kast, que ha caído 4 puntos en las últimas 6 semanas y llega a 26%, de acuerdo con los resultados del último sondeo Plaza Pública de Cadem.

Según la misma encuesta, la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acorta distancia y sube a 16% (+2pts). Más atrás les siguen Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 8%, Harold Mayne-Nicholls con 2%, Marco Enríquez-Ominami con 1% (-2pts), y Eduardo Artés con 1% (+1pto).

El 7% no votaría, no sabe o no responde.

En segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 10pts (42% vs 32%), mientras Matthei la derrotaría por 11pts (43% vs 32%). Además, Kast vencería a Matthei por 6pts (36% vs 30%).

Asimismo, Cadem indicó que un 58% considera que el voto debería ser obligatorio y con multa para chilenos y extranjeros habilitados para votar, 25% opina que no debería haber multa y 16% que sólo debería haber multa para los chilenos.

En cuanto a la discusión por el préstamo de las pensiones al Estado, 47% estaría por mantenerlo y el 47% estaría por eliminarlo, aunque llega al 58% entre los identificados con la derecha. Asimismo, el 56% confía poco o nada en que el Estado le devolverá los dineros provenientes del 1,5% de las cotizaciones y el 59% está de acuerdo con que el Estado está en condiciones de financiar el alza de las pensiones sin el préstamo.

Por su parte, en la primera semana de septiembre, 32% (+1pto) aprueba la gestión del Presidente Boric y 63% la desaprueba.