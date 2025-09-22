Cadem: Jara mantiene ventaja en primera vuelta, Kast le sigue pero vuelve a caer y Matthei presenta el menor nivel de rechazo entre candidatos
En cuanto a los slogans de campaña, sin asociar al candidato el que más gusta es el de Harold Mayne-Nicholls.
La candidata presidencial oficialista Jeannette Jara lidera en intención de voto para la primera vuelta con 26%, seguida por el postulante republicano José Antonio Kast con 24% -quien ha retrocedido 6 puntos en los últimos 2 meses-, de acuerdo con la encuesta Plaza Pública Cadem de la tercera semana de septiembre.
Según el sondeo, en la tercera posición de cara a la primera vuelta sigue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 16% (-2pts), y más abajo se ubican Franco Parisi con 11%, Johannes Kaiser con 9% (+1pto), Harold Mayne-Nicholls con 5% (+2pts), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%. El 7% no votaría, no sabe o no responde.
Además, 25% dice que tiene decidido votar por Jara, 9pts menos que en la primera semana de agosto, 24% (-8pts) por Kast y 17% por Matthei. Mientras 60% dice que no votaría por la candidata oficialista, 50% (-1pto) por el abanderado republicano y 41% (-18pts) por la representante de Chile Vamos, el nivel de rechazo más bajo de todos los postulantes al sillón presidencial.
En expectativa presidencial, 37% (-1pto) cree que Kast será el próximo Presidente de Chile, 8pts más que Jara que llega al 29%.
En cuanto a los slogans de campaña, sin asociar al candidato el que más gusta es el de Mayne-Nicholls, “Devolverle el alma a Chile” con 18% aunque el NS/NR llega a 28%. Cuando se nombra al candidato lideran el de Jara “Un Chile que cumple” con 22% y de Kast, “La fuerza del cambio” con 19%.
Por su parte, en la tercera semana de septiembre, 31% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 61% la desaprueba, sin cambios respecto a la semana anterior.
