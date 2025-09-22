Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Cadem: Jara mantiene ventaja en primera vuelta, Kast le sigue pero vuelve a caer y Matthei presenta el menor nivel de rechazo entre candidatos

En cuanto a los slogans de campaña, sin asociar al candidato el que más gusta es el de Harold Mayne-Nicholls.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Lunes 22 de septiembre de 2025 a las 04:01 hrs.

Jeannette Jara José Antonio Kast Evelyn Matthei elecciones presidenciales Cadem Rodrigo Martínez
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta
2
Empresas

Tras seis años en trámites, parte Ley Chao Cables: empresas y municipios están definiendo comunas prioritarias
3
Economía y Política

Cuando el sueño se frustra: la oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior
4
Economía y Política

El SII arremete en el mundo cripto e inicia fiscalizaciones por la no declaración de las ganancias
5
Empresas

La mayor cadena de comida rápida de Brasil busca socio para expandirse en Chile
6
DF MAS

Los desconocidos negocios turísticos de los Von Appen Burose
7
Economía y Política

Con foco en experiencia y gestión: el grupo de expertos con que Evelyn Matthei busca diferenciarse
8
DF MAS

El segundo tiempo de Primus, con Coeymans y Amenábar (ahora si que sí) fuera de la empresa
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete