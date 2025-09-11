Con acusaciones mutuas Kast y Jara protagonizan encendido cruce en primer debate con los ocho candidatos

La abanderada del oficialismo emplazó al republicano señalando que “tú has sido el que ha levantado mentiras y de manera cobarde, reconoce que tus aliados usan bots”; pero Kast descartó tener vínculos con grupos que desinformen.

Un encendido cruce de acusaciones protagonizaron esta noche los candidatos presidenciales del oficialismo, Jeannette Jara, y de Republicanos, José Antonio Kast, en medio del debate televisivo que reunió por primera vez a los ocho aspirantes a La Moneda inscritos ante el Servel y que se inició abordando el tema de la campaña presidencial y la desinformación en redes sociales.

Mientras la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei llamo a cuidar la democracia “nuestra obligación es reconstruir Chile y para eso hay que cuidar el tono, la forma y las redes sociales”.

Sin embargo, Jara abrió los fuegos en este tema señalando que “lo bueno de espacios en vivo es que los bots no pueden instalar sus mentiras” y afirmó que “lo que más le hace daño a la democracia, hay gente ofendida y que se le han inventado cosas; es importante que los que ocupan ejércitos de bots lo reconozcan y asuman el error”.

Y emplazó al candidato republicano señalando que “sabes José Antonio Kast. No te voy a permitir que me trates de mentirosa, tú has sido el que ha levantado mentiras y de manera cobarde y reconoce que tus aliados usan bots”.

Agregó que “y cada vez que se interpela por este tema atacas y distraes el tema, ¿qué vas a hacer de nuevo? ¿le vas a echar la culpa a Monsalve o echarme a algún otro familiar que quieran salir a trollear? Debes tener los pantalones bien puestos ¿la ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no?

De inmediato, Kast le respondió con que “dijiste en el Salmon Summit que había mentido y hasta hoy no me has pedido disculpas por tratarme de mentiroso y lo que dije es que estaban sembrando la incertidumbre con el programa de primarias”; y que “en el tema de redes sociales, desde el primer día dijimos que no estábamos de acuerdo con insultos y mal uso de redes sociales”.

Agregó que “estamos en Chilevisión y acá trabaja tu hermano y eso no es mentira, cambió su biografía, decía que era periodista investigativo y luego cambio que era de investigación de un matinal…". En este momento, Jara lo interrumpe y le dice “y qué tiene que ver eso con que usas bots y trolls”.

Y la exministra del Trabajo lo emplaza nuevamente: “¿Por qué no contestas si son trolls tuyos o no?, porque ofendieron a Evelyn y a mi, curiosamente a las dos candidatas, noto una cierta fijación ahí”.

Kast retrucó a la abanderada del oficialismo con que “vas a nacionalizar a los ilegales y vas a tratar a delincuentes con amor”, pero es interrumpido nuevamente cuando Jara le dice “basta de eso contesta la pregunta”, a lo que Kast dice que los trolls “no” son de él y Jara señala “mientes de nuevo”.

En la pregunta sobre cómo enfrentará el tema de la migración Jara se refirió al candidato Republicano una vez más al señalar que “en este tema hay otra mentira de Kast, que yo voy a regularizar migrantes, eso no es verdad. Algunos dicen que haciendo zanjas y poniendo tanques esto se soluciona, pero para eso se necesita más tecnología y eso voy a reforzar si me elijen Presidenta”.

Matthei afirmó que la inmigración ilegal “tiene a los chilenos artos, hay un clima de sentir que ya es demasiado, lo que vamos a hacer es expulsar a 10 mil que ya tienen orden de expulsión y también expulsar a 3 mil personas que están en cárceles y que cumplan sus condenas en sus países” y agregó que “cerrar las fronteras es absolutamente innecesario”.

Kast a su turno sostuvo que “hoy la zanja ya no alcanza, uno sabe por dónde bajan las personas, hay transporte y comercio ilegal, eso se debe combatir. En el programa de Jara se dice que los va a expulsar, yo no voy a expulsar, la pena la van a cumplir acá en una cárcel especial”.

En el ámbito de la seguridad Jara señaló que “el crimen organizado a lo que viene es a buscar plata, necesitamos levantar el secreto bancario".

Kast indicó que “Jara plantea lo del secreto bancaria, pero han disminuido recursos para instituciones como Fiscalía y Poder Judicial” en el actual gobierno. Luego Kast aseguró que tiene un revolver con cinco balas en su casa ante la pregunta de uno de los conductores del debate a todos los candidatos.

Matthei en este tema indicó que “la principal responsabilidad del Estado es que la gente tenga seguridad, por eso lo que hay que reforzar es el poder monopólico de las policías para evitar que sigan tantos delincuentes sueltos… pero que cada uno tenga un revolver para defenderse, perdón, el Estado debe cumplir con su responsabilidad y no lo está haciendo”.

Empleo y reforma previsional

El empleo, y particularmente la posibilidad de realizar incrementos del salario mínimo superiores al IPC, fue otro tópico consultado en el debate.

Matthei, por su lado, dijo que un posible nuevo incremento “obviamente que tiene que ser mayor que el IPC, pero con muchísima cautela, porque nosotros tenemos que tener claro que la mayor dignidad y la mayor calidad de vida, es efectivamente poder tener un trabajo”.

Tras las críticas de algunos candidatos a las alzas realizadas, y su impacto en la creación de empleo, Jara fue tajante: “A mí me interesa que quien trabaje en Chile tenga la tranquilidad de tener un sueldo que a lo menos le permita que su familia llegue a fin de mes”, dijo, e insistió en la idea de avanzar en un ingreso vital de $ 750 mil.

Kast, a su turno, criticó la gestión de Jara cuando fue ministra, responsabilizándola por las cifras laborales. “Hoy las cifras de desempleo son las mayores en los últimos 15 años, sin considerar el periodo de pandemia. El tema de la informalidad hoy día duplica en su porcentaje en Chile a las cifras que tanto citan de la OCDE. Y el mayor desempleo está en mujeres. Por lo tanto, creo que uno tiene que reconocer cuando algo no funciona, y claramente su gestión como ministra del Trabajo no funcionó”.

Otro infaltable fue el tema previsional y la reforma aprobada en la administración de Gabriel Boric.

En este tema, en concreto, se les consultó a los candidatos si buscan aplicar la reforma en los términos en que se aprobó o si impulsarán alguna modificación.

Sin decir textualmente que realizarán cambios, Kast dijo que “en esto damos seguridad a los jubilados, porque no se va a ver afectado en nada su jubilación y van a seguir aumentando gracias a la PGU, que votamos a favor. Y seguridad a los trabajadores, porque vamos a impedir que con sus recursos les paguen a los operadores políticos, le paguen un gobierno ineficiente. Y en esto también los vamos a proteger de que no les vayan a quitar sus fondos”.

Matthei, por su lado, dijo que “está feliz” de que se haya realizado la reforma. “Primero, las mujeres van a ganar lo mismo que los hombres si tienen la misma edad y el mismo ahorro. Segundo, les vamos a poder mejorar la pensión a personas que han cotizado harto, que han hecho el esfuerzo. Y tres, hay un mínimo de dignidad para los adultos mayores que efectivamente no es cierto puedan tener una vejez más decente”.

Jara por su lado, defendió su legado. “Me alegro de haber podido liderar esta reforma tan difícil para el país. Y al contrario de los que aquí están presentes, tengo una capacidad de gestión probada y capacidad de construir acuerdos, incluso con los que piensan muy distinto de mí. Y voy a resguardar que no retrocedamos”.