Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Francisco Undurraga admite perfil “un tanto elitistas” en Evópoli y que eso jugó en contra en las pasadas elecciones

El diputado de Evópoli, que no salió reelecto en distrito 11, destacó que la gente les pasó el mensaje de que está bien el diálogo, pero se necesita más firmeza.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 24 de noviembre de 2025 a las 11:58 hrs.

Cadem elecciones presidenciales segunda vuelta Chile Vamos Claudia Rivas
<p>Francisco Undurraga admite perfil “un tanto elitistas” en Evópoli y que eso jugó en contra en las pasadas elecciones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

La salida de Telefónica de Chile se complica: los cuatro factores que obstaculizan el deal
2
Economía y Política

Felipe Larraín, exministro y director de Clapes UC: “El Ministerio de Hacienda quedaría en muy buenas manos con Jorge Quiroz”
3
Regiones

Nuevo centro comercial en Coquimbo con inversión de US$ 7,2 millones
4
Empresas

Grupo Tánica reactiva millonario proyecto inmobiliario en Algarrobo: aumenta inversión y número de viviendas
5
DF MAS

El “cascarón vacío”: la querella por estafa que enfrenta a emprendedores chilenos con startup argentina Elevva
6
DF MAS

La vuelta a los negocios de Juan Sutil
7
Mercados

Tomás Zavala de Caja Los Andes: ¿Crear una AFP? “Probablemente 2026 va a ser un año para tomar definiciones, ahora solamente lo estamos mirando”
8
Regiones

Chilena Copefrut se lanza con cultivo de cerezas en China para ampliar ventana comercial en Asia
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete