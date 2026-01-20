Ignacio Briones y el plan que presentó al equipo de Kast: "Hay que salir de esta lógica errada de que simplificar implica desregular"

El extitular de Hacienda y presidente de Horizontal abordó en Tele 13 Radio los contenidos del plan elaborado durante diez meses en conjunto entre Horizontal y Pivotes.

El exministro de Hacienda y presidente del centro de estudios Horizontal, Ignacio Briones, habló este martes sobre la propuesta para destrabar la inversión que presentó al equipo económico del Presidente electo, José Antonio Kast, que encabeza Jorge Quiroz en “La Moneda chica”, y advirtió que la burocracia actual puede llegar a ser “inmoral” cuando retrasa iniciativas de alto impacto social, como hospitales o grandes proyectos generadores de empleo.

Briones estuvo presente este martes en el programa Mesa Central de Tele 13 Radio donde abordó los contenidos del plan de 120 páginas elaborado durante diez meses en conjunto entre Horizontal y Pivotes, el cual fue entregado a Quiroz.

El trabajo propone cambios concretos sobre reglamentos y leyes vigentes con “lápiz y goma de borrar” utilizando control de cambios, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación, que actualmente pueden alcanzar en promedio siete años para proyectos de gran envergadura.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El exsecretario de Estado subrayó que la iniciativa no busca rebajar los estándares regulatorios, sino hacer que el sistema sea más simple y predecible. “Hay que invertir el paradigma, salir de esta lógica errada de que simplificar implica desregular y meterse más bien en la cabeza que, si uno tiene un estándar regulatorio exigente al alero de una regulación simple, fácil de entender y expedita, vamos a tener una mejor regulación”, señaló. "No hay contradicción alguna entre las dos cuestiones".

En esa misma línea, Briones cuestionó la “creatividad” de los organismos públicos que intervienen en los procesos de evaluación, y planteó que su participación debería limitarse exclusivamente a aquellas entidades con competencias directas definidas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A su juicio, los retrasos injustificados en obras sociales y proyectos de inversión reflejan fallas estructurales del sistema. “¿Cómo no va a ser una preocupación cuando tienes listas de espera y los hospitales se demoran por tonteras? Eso es inmoral, es inadmisible”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En el plano político, y ante el inminente anuncio del primer gabinete del Presidente electo, Briones reflexionó sobre la importancia de la experiencia en el ejercicio de cargos públicos, advirtiendo sobre los riesgos de combinar inexperiencia con arrogancia. “Los errores no los pagas tú, los paga la ciudadanía”, sostuvo, al tiempo que valoró el perfil de Quiroz, a quien mencionó como una figura “empoderada” dentro del futuro equipo económico.

Finalmente, el presidente de Horizontal se refirió a la situación de Evópoli, reconociendo que el partido atraviesa un escenario complejo tras no alcanzar el umbral de diputados. En ese contexto, hizo un llamado a reconstruir identidades políticas claras en la centroderecha, y advirtió sobre los efectos del desdibujamiento de los proyectos partidarios en el sistema político chileno.