Jara y su baja en las últimas encuestas: “Se harán las rectificaciones que correspondan”
La candidata finaliza esta semana su gira por Chile y alista la incorporación de temas a su programa definitivo, que se conocerá en las primeras semanas de octubre.
Noticias destacadas
“Lo que hago es mirar las encuestas y seguir trabajando”, sostuvo la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, ante la baja de dos puntos que ha experimentado en los últimos sondeos, luego del debate televisivo de la semana pasada.
Jara, que de todas formas se mantiene en puestos de liderazgo para pasar a segunda vuelta, indicó que “todas las semanas conocemos distintas encuestas, dependiendo de la que uno mira se está más arriba o abajo, lo que hago es mirar las encuestas y seguir trabajando y hacer las rectificaciones que se tengan que hacer, porque es importante reconocer cuando las cosas se pueden hacer mejor”.
Agregó que frente a diferentes sondeos la decisión “o nos dedicamos a trabajar o mirar las encuestas, yo lo que creo es que trabajar y lo veo como un desafío lo que haya que mejorar”.
La exministro señaló que, de cara a la etapa que viene con la campaña oficial que se inicia este 16 de septiembre, “vamos a seguir en terreno, más contacto en redes sociales con las personas y seguir en debates convocados por los medios de comunicaciones y no por empresarios que no me hacen la agenda, junto con ser más concretos con ideas que tenemos y llegar a la gente”.
En tanto, una de las voceras del comando de Jara, la diputada Gael Yeomans (FA), adelantó que el miércoles en Pedro Aguirre Cerda se dará inicio oficial a la campaña con un pie de cueca de la candidata y agregó que “en paralelo, estamos sistematizando los 26 encuentros técnicos y los diálogos sociales realizados hasta ahora en la gira por Chile, con miras a consolidar el programa en la primera semana de octubre”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Chile Day: inversionistas afirman que el capital de riesgo ya se reactivó y apuntan a la IA como motor del nuevo ciclo
En el Chile Day de Londres, ejecutivos de Copec Wind Ventures, Credicorp Capital y el fondo europeo Northzone coincidieron en que el venture capital entra en una fase de reactivación tras la contracción de 2022-2023.
Boccardo revela que asesores del Gobierno se contactaron con el Banco Central para abordar polémico informe sobre el efecto de 40 horas y salario mínimo en el empleo
"Nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado", aseguró la autoridad.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete