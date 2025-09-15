Jara y su baja en las últimas encuestas: “Se harán las rectificaciones que correspondan”

La candidata finaliza esta semana su gira por Chile y alista la incorporación de temas a su programa definitivo, que se conocerá en las primeras semanas de octubre.

“Lo que hago es mirar las encuestas y seguir trabajando”, sostuvo la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, ante la baja de dos puntos que ha experimentado en los últimos sondeos, luego del debate televisivo de la semana pasada.

Jara, que de todas formas se mantiene en puestos de liderazgo para pasar a segunda vuelta, indicó que “todas las semanas conocemos distintas encuestas, dependiendo de la que uno mira se está más arriba o abajo, lo que hago es mirar las encuestas y seguir trabajando y hacer las rectificaciones que se tengan que hacer, porque es importante reconocer cuando las cosas se pueden hacer mejor”.

Agregó que frente a diferentes sondeos la decisión “o nos dedicamos a trabajar o mirar las encuestas, yo lo que creo es que trabajar y lo veo como un desafío lo que haya que mejorar”.

La exministro señaló que, de cara a la etapa que viene con la campaña oficial que se inicia este 16 de septiembre, “vamos a seguir en terreno, más contacto en redes sociales con las personas y seguir en debates convocados por los medios de comunicaciones y no por empresarios que no me hacen la agenda, junto con ser más concretos con ideas que tenemos y llegar a la gente”.

En tanto, una de las voceras del comando de Jara, la diputada Gael Yeomans (FA), adelantó que el miércoles en Pedro Aguirre Cerda se dará inicio oficial a la campaña con un pie de cueca de la candidata y agregó que “en paralelo, estamos sistematizando los 26 encuentros técnicos y los diálogos sociales realizados hasta ahora en la gira por Chile, con miras a consolidar el programa en la primera semana de octubre”.