Jeannette Jara le pide la renuncia a Darío Quiroga en medio de dichos contra Parisi

El comando informó que la decisión se da en el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa.

La noche de este jueves, el comando presidencial de la candidata oficialista Jeannette Jara, informó que la abanderada le solicitó la renuncia a su coordinador estratégico del comando, Darío Quiroga.

La decisión de la carta de Unidad por Chile se da en medio de la polémica que se gestó por el resurgimiento de los dichos de Quiroga en contra del ahora el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, y su hermana, la recientemente diputada electa, Zandra Parisi.

El comando detalló que la determinación se da "en el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial de Jeannette Jara, y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa".

A través de la declaración, el equipo de Jara añadió que "agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo".