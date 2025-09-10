Jefe económico de Jara arremete contra ajustes ad portas de que Gobierno presente el Presupuesto 2026: “Esperamos que no se recorten gastos sociales y de seguridad"

Luis Eduardo Escobar indicó que “proponemos que los presupuestos tengan una mirada de más largo plazo de lo que han tenido tradicionalmente en el país”.

El jefe del equipo económico de la candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, arremetió contra el Gobierno, a semanas de que el Ejecutivo entregue los contenidos del proyecto de ley de Presupuestos 2026, manifestando que “lo esencial es proteger el gasto social y en seguridad, resguardando a quienes tienen menos posibilidades de autoprotegerse”.

Esto se da en momentos en que el Ministerio de Hacienda se encuentra socializando los ejes del erario del próximo año, anticipando que habrá recortes para los Gobiernos Regionales (Gores) y que podrían restringirse los fondos para políticas sociales y seguridad.

Escobar explicó que el Presupuesto fiscal es el principal instrumento que tiene un Gobierno para señalar y asignar los recursos fiscales que tiene a su disposición. En ese sentido, “nosotros consideramos que los presupuestos deben ser guías para el desarrollo económico de la nación y proponemos que los presupuestos tengan una mirada de más largo plazo de lo que han tenido tradicionalmente en el país”.

Respecto del proyecto de Presupuesto 2026, que el Gobierno deberá ingresar al Congreso a más tardar el 30 de septiembre, remarcó que “lo fundamental consiste en proteger el gasto social y el gasto en seguridad, de forma tal de asegurar las mejores condiciones de vida posible para los grupos que tienen menores posibilidades de autoprotegerse”.

Por lo mismo, indicó que “en consecuencia, esperamos que el Presupuesto cuando sea entregado finalmente no recorte gastos en las áreas sociales y en el área de seguridad”.