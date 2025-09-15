Kast se reúne con la primera ministra Giorgia Meloni en Italia en encuentro enfocado en migración

El candidato del Partido Republicano calificó de "integrales, muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces" las políticas migratorias de la primera ministra italiana.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sostuvo este lunes un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Roma.

La cita estuvo centrada en el tema de la migración y lo que ha hecho la jefa de Gobierno italiana al respecto.

“La inmigración para Italia ha sido muy fuerte, fue un problema por años y ella lo ha ido enfrentando de distintas maneras. Protegiendo las fronteras, pero también preocupándose de la migración en el origen y no solamente en los países de donde se desplazan las personas, sino en los países de África donde se produce toda esta migración hacia Europa”, indicó Kast.

De esta manera, calificó las políticas de Meloni como “integrales, muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces, eficientes y ha logrado ir comprometiendo a otros países europeos”, agregando que “esperamos poder llevar adelante las mismas políticas públicas para detener la migración ilegal en nuestro país”.