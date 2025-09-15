Kast se reúne con la primera ministra Giorgia Meloni en Italia en encuentro enfocado en migración
El candidato del Partido Republicano calificó de "integrales, muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces" las políticas migratorias de la primera ministra italiana.
Noticias destacadas
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sostuvo este lunes un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Roma.
La cita estuvo centrada en el tema de la migración y lo que ha hecho la jefa de Gobierno italiana al respecto.
“La inmigración para Italia ha sido muy fuerte, fue un problema por años y ella lo ha ido enfrentando de distintas maneras. Protegiendo las fronteras, pero también preocupándose de la migración en el origen y no solamente en los países de donde se desplazan las personas, sino en los países de África donde se produce toda esta migración hacia Europa”, indicó Kast.
De esta manera, calificó las políticas de Meloni como “integrales, muy serias, también muy duras, pero han sido eficaces, eficientes y ha logrado ir comprometiendo a otros países europeos”, agregando que “esperamos poder llevar adelante las mismas políticas públicas para detener la migración ilegal en nuestro país”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Chile Day: inversionistas afirman que el capital de riesgo ya se reactivó y apuntan a la IA como motor del nuevo ciclo
En el Chile Day de Londres, ejecutivos de Copec Wind Ventures, Credicorp Capital y el fondo europeo Northzone coincidieron en que el venture capital entra en una fase de reactivación tras la contracción de 2022-2023.
Boccardo revela que asesores del Gobierno se contactaron con el Banco Central para abordar polémico informe sobre el efecto de 40 horas y salario mínimo en el empleo
"Nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado", aseguró la autoridad.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete