La tensa visita de Kast al barrio Franklin: aplausos, pifias, selfies y respuestas a emplazamiento de Jara por ausencia de debates
El abanderado Republicano conversó con locatarios y trabajadores. Pese a algunos gritos en contra, señaló que “hay que estar en la calle” donde la gente vive problemas como la delincuencia.
Con pifias y aplausos fue recibido en el tradicional mercado matadero Franklin el candidato presidencial del Partido Rebublicano, José Antonio Kast, quien acompañado del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llegó hasta el lugar en hora de alta convocatoria de comerciantes y compradores.
Poco antes del mediodía, con un despliegue de seguridad habitual en el candidato republicano junto a sus escoltas, se desplazó por los pasillos del mercado junto a Desbordes. Rodeado también de partidarios se tomó fotos y se sacó selfies. Además, conversó con trabajadores de una carnicería y saludo a quienes lo felicitaban por pasar a la asegunda vuelta.
En medio de la visita Desbordes destacaba que “es impresionante el apoyo que recibe y hay que ser valiente para venir acá cuando está lleno a mediodía de un día viernes”.
Pero junto con los aplausos también hubo pifias y gritos por parte de algunos detractores: “Que se vaya”, le gritaron. Sin embargo, Kast se limitó a señalar que “se entienden todas las manifestaciones en que a pocos días de elecciones la gente se manifieste a favor y en contra, pero hay que estar en la calle, donde la gente es víctima de la delincuencia" y sufre la situación económica.
Enfatizó que “estamos aquí porque este es un centro histórico, el alcalde Desbordes ha realizado una labor increíble para ir ordenando y recuperando la seguridad en lugares públicos”.
El republicano, rodeado de partidarios, sostuvo que “hemos visto mucho apoyo popular en regiones y las elecciones generan pasiones, lo importante es conversar y respetarnos. Que haya algunos que se molesten es entendible, pero les pido respeto más allá de las diferencias legitimas que tengamos”.
Consultado del por qué no utilizó un vidrio blindado en su punto de prensa, como sí lo hizo por ejemplo en Viña del Mar, explicó que “las medidas de seguridad no las discutimos, las aplicamos en momentos oportunos. Pero es distinto un acto masivo hablando en un punto fijo a un acto compartiendo con la gente”.
Kast también insistió en que solo participará en dos debates de cara al balotaje, uno de Anatel y otro de Archi, evitando entrar en una confrontación con la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, que lo emplazó a asistir a uno que estaba programado para la noche del domingo.
“Estuve en varios debates donde no estaban todos, he señalado que asistiré a esos dos. Si ella quiere hacer emplazamientos que los siga haciendo, pero nos vamos a encontrar en los debates que corresponde”.
Luego Kast se retiró del recinto no sin antes seguir conversando con locatarios y comerciantes respecto a la seguridad del sector y cómo evitar situaciones de delincuencia que afectan a clientes y emprendedores.
