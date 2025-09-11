Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Las tensas preguntas entre los candidatos: migración, policías y agenda valórica

La segunda fase del debate consistió en una dinámica en la que entre candidatos se realizaron preguntas.

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 23:45 hrs.

Carolina León
<p>Las tensas preguntas entre los candidatos: migración, policías y agenda valórica</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto
2
Mercados

Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
3
Mercados

Cencosud vuelve al mercado chileno y coloca bonos por más de US$ 300 millones para financiar reciente compra de The Fresh Market
4
Empresas

Joaquín Cruz, gerente general de Abastible: “En España y Portugal nos ha ido mejor de lo esperado, es casi el 25% del Ebitda”
5
Economía y Política

Salario mínimo, 40 horas y automatización: el Banco Central ratifica el negativo impacto sobre el empleo del aumento reciente de los costos laborales
6
Internacional

Cómo el sueño de combinar Collahuasi y Quebrada Blanca gestó el mayor acuerdo en el sector en más de una década
7
Mercados

Tribunal sentencia a Gabriel Ruiz-Tagle a dos años de inhabilidad para cargos en empresas fiscalizadas por la CMF
8
Empresas

Se desata disputa por licitación de los estudios para el tren Valparaíso-Santiago
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete