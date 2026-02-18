"Más Narbona menos Craig": Las frases que marcaron la tensa relación de Boric con el empresariado durante su mandato

La relación entre el Presidente Gabriel Boric y el sector privado pasó durante los cuatro años de su administración desde una desconfianza profunda a un pragmatismo, marcado por declaraciones desafiantes a la búsqueda de acuerdos.

Ya en el año 2021, durante su proclamación como candidato presidencial Boric encendió las alertas en el mundo privado al indicar que “si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”, estableciendo claras diferencias con el modelo económico.

Pero la realidad fue muy diferente a aquella frase. Los rechazos a los cambios constitucionales, el revés de la reforma tributaria original y el giro para apoyar entusiastamente la ratificación del TPP11, son algunos de los hechos que marcaron su mandato y cambio de visión de la importancia del sector privado.

Al asumir la presidencia el 11 de marzo, sostuvo que “cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos”.

Solo sería una de muchas apreciaciones que añadieron tensión al vínculo con el mundo privado. Aquí una recopilación de las principales.

- La advertencia sobre el “estatu quo”. Boric indicó que “no se puede hacer lo mismo y esperar resultados distintos”. Frase utilizada recurrentemente en foros como Enade para justificar la necesidad de la reforma tributaria, respecto a la cual emplazó al empresariado a dejar de resistirse para evitar nuevos estallidos sociales.

- La crítica a los grandes capitales. “Más que discursos grandilocuentes, lo que necesitamos es que se metan la mano en el bolsillo”. Fue en el marco de la discusión por el pacto fiscal que realizó esa frase que generó molestia inmediata en gremios como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que la calificaron de confrontacional.

- Rechazo a la reforma tributaria. Al Gobierno le faltaron exactamente dos votos para lograr la aprobación de la idea de legislar la reforma tributaria en marzo de 2023. Boric indicó ante el resultado que “cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente un sector intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado”.

- El reclamo contra el “pesimismo” empresarial. “Dejen de lado el catastrofismo”, sostuvo el mandatario en una respuesta directa a las proyecciones negativas de los gremios sobre el crecimiento económico. El Presidente acusó a ciertos sectores de tener un “sesgo político” que les impedía ver los brotes verdes de la economía.

- El giro hacia la colaboración. “No hay Estado sin sector privado, ni sector privado sin Estado”, señaló el mandatario en diversas actividades durante 2024 y 2025 al presentar y difundir la Estrategia Nacional del Litio, que reflejó el convencimiento del gobierno a la realidad de que necesitaba la inversión privada para reactivar la economía.

- Reclamo contra el “pesimismo”. En noviembre de 2024 Boric afirmó que, mientras la inversión extranjera seguía llegando al país por la confianza en sus instituciones, el gran empresariado nacional mantenía un “pesimismo ideológico” que frenaba la inversión local. En el mismo discurso, señaló que esperaba de los empresarios una visión de largo plazo y no un “rentismo de corto plazo”.

- “Chile no se cae a pedazos”. En la Cuenta Pública 2025, durante su mensaje ante el Congreso, el mandatario defendió la resiliencia del país frente a las crisis de seguridad y economía, señalando que, a pesar de los pronósticos pesimistas logró salir adelante. La frase fue repetida luego en eventos con CPC y Sofofa.

- “No estoy para dejar contento al gran empresariado”, dijo el mandatario en 2025 para precisar que, si bien busca acuerdos, su objetivo principal no es satisfacer las demandas de los grandes grupos económicos, calificando las diferencias como algo legítimo en democracia.

- “Chile es un solo país y tenemos que jugar en el mismo equipo”. Su última participación en la cena de fin de año de la Sofofa en diciembre de 2025 marcó para el Presidente Boric el inicio del tono de despedida, intentando instalar la idea de que, pese a las diferencias, su gobierno mantuvo la estabilidad institucional necesaria para los negocios.

- El enigma: “Más Narbona, menos Craig”. La frase fue pronunciada por Gabriel Boric en marzo de 2024, durante la inauguración de una planta desaladora de la minera Los Pelambres, y se convirtió en uno de los episodios más crípticos y comentados de su relación con los empresarios.

Boric lanzó este mensaje al cierre de su discurso, instando al sector privado a abandonar lo que llamó una “soberbia paternalista” y juicios denigratorios hacia el Gobierno. La expresión completa fue: “Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”.

Inicialmente, ni sus ministros -Mario Marcel o Camila Vallejo- supieron explicarla, lo que generó días de especulaciones.

Finalmente, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aclaró unos días después que se trataba de una comparación entre los estilos de los hermanos Luksic. "Narbona” (por Jean-Paul Luksic Fontbona) que representaría un estilo empresarial más constructivo versus “Craig” (por Andrónico Luksic Craig), que se interpretó como una alusión a un estilo más resistente a las reformas del gobierno.

Un detalle curioso es que Boric se confundió al decir “Narbona”. En realidad, se refería al apellido materno de Jean-Paul Luksic, que es Fontbona. El lapsus sumó un capítulo extra de misterio que tardó casi una semana en resolverse públicamente.