"Pie cero": Matthei presenta su propuesta de subsidio habitacional para jóvenes

La medida busca otorgar subsidios a jóvenes de 25 a 40 años para acceder a viviendas de hasta 4.500 UF sin ahorro previo.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 16:01 hrs.

<p>Crédito: Aton</p>

Crédito: Aton

