Sueldos por regiones, royalty portuario y regular arriendos; algunas de las propuestas recibidas por Jara en su gira nacional

En diversas ciudades la abanderada del oficialismo ha recibido insumos para eventualmente incorporarlos a su programa definitivo que informará en octubre.

En el marco de su gira nacional “Soluciones para Chile”, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, ha recibido diversas propuestas en regiones del norte, centro y sur del país que buscan hacerse un espacio en el programa oficial de la abanderada, el cual sigue en construcción y será dado a conocer en octubre.

En cada región el equipo de Jara ha levantado un acta con los planteamientos de diversas organizaciones, actores regionales y ciudadanía. El informe luego es enviado al equipo económico de la candidata que lidera, Luis Eduardo Escobar, para analizar las propuestas y ver su factibilidad de aplicación.

Todo será resuelto por Jara una vez que termine la gira por 24 ciudades que finaliza el 14 de septiembre en Santiago.

A lo largo del país las demandas transversales en las regiones son por una mejor salud, más seguridad, acceso a vivienda, creación de empleo y descentralización. Sin embargo, también hay propuestas a temas económicos más específicos como un royalty portuario que se solicitó en Valparaíso, sueldos diferenciados que fue propuesto en Magallanes; y cerrar las llamadas zonas de sacrificio planteado en Antofagasta.

Por áreas en Salud las propuestas van desde la construcción de nuevos hospitales y centros especializados (oncología en Arica, hospital regional en Rancagua, alta complejidad en Curicó; reducir listas de espera mediante más especialistas, mejor gestión y un plan de emergencia; fortalecer la salud mental comunitaria; y medicamentos más baratos y farmacias comunales.

En Seguridad y Migración más dotación policial y patrullajes, incluso presencia militar en zonas críticas; reforma judicial con penas más duras contra crimen organizado; control migratorio estricto: cierre de pasos no habilitados, expulsión de migrantes que delinquen; y prevención comunitaria en barrios, colegios y espacios públicos.

En Vivienda y Ciudad construcción masiva de viviendas sociales y urbanización de campamentos; planificación territorial con infraestructura, áreas verdes y transporte adecuado; regulación de arriendos y suelos para frenar especulación inmobiliaria.

En Trabajo y Economía empleo digno y estable, apoyo a PYME, cooperativas y microemprendimientos; negociación ramal y sueldos diferenciados por región; nacionalización de recursos naturales (litio, cobre, agua, salmoneras) para que las rentas se queden en regiones; pensiones dignas: fin o reforma de las AFP, aumento de montos para adultos mayores.

En Descentralización transferencia real de competencias y presupuesto a gobiernos regionales; royalty regional a minería y puertos (Antofagasta, Valparaíso); inversión en conectividad: carreteras, trenes regionales, transporte aéreo y marítimo más accesible (Punta Arenas, Curicó, Rancagua).

En Medioambiente cerrar termoeléctricas a carbón y zonas de sacrificio (Mejillones, Antofagasta), reforestación con especies nativas y protección de biodiversidad (Curicó, Rancagua), fiscalización estricta a la gran minería y agroindustria; y promoción de energías limpias e hidrógeno verde (Punta Arenas, Rancagua).

Otros temas debatidos fueron el alto costo de arriendos, reducción sueldo a parlamentarios, tren rápido Santiago-Rancagua-Talca; precariedad laboral de temporeros, ley de incendios y seguridad en cerros, despoblamiento altiplánico; y nacionalización del litio y creación de fundición/refinería local en Calama.

En general, en la zona norte se enfocan en temas de minería, contaminación, migración y seguridad fronteriza; en la zona central resaltan preocupaciones por la sequía, agricultura y patrimonio cultural; y zona sur-austral pone el acento en conectividad, costo de vida, identidad regional y desarrollos productivos alternativos.